District 31 : coup monté et menaces

Cette semaine, Stéphane Pouliot a enfin des réponses à ses questions grâce à la voiture volée, Patrick s'impatiente pour obtenir les enregistrements audio des discussions entre Vézeau et Phaneuf, Paul Daviaux est dans le trouble, et on élabore un coup monté pour provoquer Yanick Dubeau et le faire sortir de sa cachette. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 25 mars.