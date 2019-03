Finale d’Unité 9 : espoir et nouveaux chapitres pour Jeanne et Macha

Cette grande finale s’articulera autour de deux grands sujets : Jeanne Biron, qui se prépare à passer devant la commission de libération, et Macha Vallières, qui perd le goût de vivre après le suicide de sa mère. Un départ surprise en fin d’émission marquera aussi le public.

Steven Picard et Macha Vallières. Photo : Aetios Productions

Le transfert de Macha Vallières

Dans un grand élan de tristesse, Macha Vallières fait part au médecin de l’établissement qu’elle ne pense qu’à une chose : s’enlever la vie. Comme elle est dangereuse pour elle-même, il est conseillé de lui offrir un transfert en centre spécialisé pour les délinquants sexuels. Steven Picard et Marco Choquette s’y opposent, mais sans succès.

Tandis que la détenue Vallières se prépare à quitter Lietteville, le psychologue Picard décide de lui dire la vérité, celle que sa mère a emportée dans sa tombe.

« Michel, votre père était, et peut-être encore, pédophile comme vous. Il n’a jamais été accusé et donc jamais amené à se poser des questions sur son agir criminel. Vous avez eu le courage que votre père n’a jamais eu, c’est-à-dire, celui de lancer un appel à l’aide. J’pense pas me tromper en disant que vous avez senti un grand soulagement quand votre mari vous a confronté devant les photos des enfants. Vous saviez pertinemment que de faire des attouchements sexuels sur des enfants, ce n’était pas normal, mais vous ne pouviez pas vous en empêcher, parce que ça vous ramenait un souvenir positif, celui du père. » - Steven Picard

Devant ces révélations, Macha Vallières s’effondre.

Mon père a abusé de moi? Macha Vallières

Où pensez-vous que vous avez appris à aimer les attouchements sexuels, sinon à la maison? Steven Picard

Après une grande insistance du personnel carcéral, elle se rend à l’évidence; elle restera dans l’établissement pour son rétablissement, avec l’aide de Steven Picard.

La commission de libération de Jeanne

C’est un grand jour pour Jeanne : elle doit passer devant un comité pour prouver qu’elle est apte à faire un retour en société. Elle ne sait pas quoi porter; après tout, ça fait sept ans qu’elle met les mêmes vêtements. Eyota, toujours pleine de sagesse, lui fait d’ailleurs remarquer : « Tu veux avoir l’air de la Jeanne que tu vas devenir? »

Jeanne ne sait pas quoi porter devant le comité. Photo : Aetios Productions

Dans ses nouveaux vêtements, elle se rend à la salle où ses proches l’attendent pour la commission. Marco Choquette lui réserve une surprise, et ses amies détenues n’ont que de bons mots pour elle, pour l’encourager à affronter le comité.

Devant le comité, ses proches n’ont que de belles choses à dire sur son parcours.

Steven Picard, psychologue

« Ce qui est le plus marquant chez elle, c’est sûrement sa grande sensibilité. Il est clair pour toutes les femmes de Lietteville qu'elles peuvent compter sur l’aide et le support de Jeanne Biron. »

Marie Lamontagne

« Pour moi, Jeanne est l’exemple parfait que la prison est un lieu qui non seulement protège la société des personnes délinquantes, mais qui protège aussi les femmes de la société. Si Jeanne n’avait pas été incarcérée un jour, on ne serait pas devant elle aujourd’hui, on serait devant une pierre tombale. Pour la première fois de sa vie, Jeanne est entourée de personnes qui l’aiment profondément – et il était temps. (…) Pour moi, les risques de récidive sont nuls, pour la simple et bonne raison que Jeanne n’éprouve plus aucun plaisir à se venger, à violenter et à agresser. Elle a compris qu’elle a plus besoin de bonheur que de n’importe quoi d’autre. »

Jeanne Biron Photo : Aetios Productions

Son frère, Marco Biron

« Je l’aime vraiment, ma sœur. C’est le dernier membre de ma famille qui reste et je tiens à elle. Je veux qu’elle ait une belle vie, qu’elle réussisse comme mère et comme amoureuse, comme amie. J’ai beaucoup d’admiration pour elle, parce qu’elle a survécu à notre violence et qu’elle nous a pardonné. »

Jeanne Biron

« Je n’ai plus besoin de la prison, j’ai besoin de leur affection. Ça me semble urgent d’avoir une dose quotidienne d’eux autres. »



Après délibération, le comité rend sa décision : « Une libération conditionnelle totale. Nous croyons qu’elle peut vivre en résidence privée, ce qui va lui permettre de développer un lien avec son enfant dans les meilleures conditions possible. »



Les anciennes détenues rencontrées au fil des ans se feront un plaisir de l’accueillir à sa sortie.

Suzanne, Marie, Michèle et Henriette, ainsi que Kim et Victoire derrière, accueillent Jeanne à sa sortie. Photo : Aetios Productions

La surprenante démission

Si on a (enfin) découvert un côté humain et touchant chez Normand Despins dans les dernières semaines, notamment avec la mort de sa fille, on n’aurait pas pu prévoir qu’il pensait tourner la page sur ce chapitre de sa vie à titre de directeur de la prison. Il annonce sa démission dans un communiqué empli d’espoir.

Au personnel de Lietteville, Mon passage à Lietteville a été marquant. D’abord par vous, les intervenants et intervenantes de première ligne. Vous formez une équipe solidaire. Vous avez la tâche difficile de maintenir l’ordre tout en étant humains et humaines. C’est un grand défi dans une prison qui se veut à la fois gardienne et sensible à la situation d’enfermement. Je vous invite à maintenir la confiance que vous démontrez à vos chefs d’équipe, les agents Choquette et Tessier, qui sont là depuis plusieurs années et qui donnent le juste exemple de tolérance.



Cordialement, Normand Despins

La lettre de Normand Despins au personnel de Lietteville Photo : Aetios Productions



