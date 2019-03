Jean-Philippe Wauthier dévoile le décor de Bonsoir bonsoir!

Le bar de l'émission Bonsoir bonsoir! Photo : La production est encore jeune inc./Karine Dufour

C’est dans une ambiance chaleureuse et décontractée, agrémentée d’un décor lumineux, que Jean-Philippe Wauthier recevra chaque soir trois invités. La spontanéité de l’animateur et sa répartie seront mises à contribution. En plus des invités, des collaborateurs surnommés « amis de l’émission » seront conviés à participer à ce joyeux chaos contrôlé.



Un duo acoustique formé de Julie Lamontagne et Tony Albino sera sur le plateau tous les soirs. Nous aurons également droit, chaque semaine, à la prestation musicale d’un artiste invité.





Tony Albino, Julie Lamontagne et Jean-Philippe Wauthier Photo : La production est encore jeune inc./Karine Dufour



Le 20 mars dernier, nous avons pu assister à l’enregistrement de l’émission pilote (qui ne sera pas diffusée). Alexandre Barrette, Karine Gonthier-Hyndman, Vincent Graton et Christine Morency ont cassé la glace dans un feu roulant d’échanges, de blagues et de légers malaises. Le ton est donné!





Jean-Philippe Wauthier et Karine Gonthier-Hyndman Photo : La production est encore jeune inc./Karine Dufour

Voici un aperçu des invités qui seront sur la plateau de l'émission la semaine du 1er avril : Jean-Michel Anctil, Anne-Élisabeth Bossé, Mehdi Bousaidan, Véronique Cloutier, Marie-Ève Dicaire, Eddy De Pretto (en entrevue et en prestation), Jay Du Temple, Magalie Lépine-Blondeau, Maripier Morin, Phil Roy, Marcel Sabourin et Guylaine Tremblay.