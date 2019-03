Les chefs! : les nouveautés de cette année

À l’image des coups de feu qu’ils vivent dans les cuisines des restos, cette neuvième saison sera riche en rebondissements et en surprises de toutes sortes. Les candidats devront s’attendre chaque semaine à des défis intenses qui les pousseront à se dépasser. Et leurs aptitudes culinaires seront plus que jamais mises à rude épreuve.

Dès la première émission de cette série, animée par Élyse Marquis en compagnie de Daniel Vézina, coach et mentor des candidats, le défi qui sera imposé ne sera pas de tout repos. Ces derniers devront réaliser un plat de fish and chips à partir des poissons vivants qu’ils devront pêcher eux-mêmes dans des viviers! Cette première course contre la montre leur procurera une bonne dose d’adrénaline et récompensera une personne qui se verra offrir un séjour à Londres.

La deuxième émission exigera des candidats qu’ils travaillent en duo. Mais alors que chaque équipe gonflée à bloc aura commencé à cuisiner, elles seront stoppées dans leur élan par une annonce qui les déstabilisera… S’adapter rapidement, être à son meilleur malgré les embûches : autant de mises en situation qui testeront la créativité et les connaissances culinaires des aspirants chefs.

Dans les émissions suivantes, d’autres annonces viendront surprendre la brigade telles que la visite de pompiers en cuisine, celle d’anciens gagnants et finalistes des Chefs!, l’arrivée de jeunes apprentis cuisiniers, un duel en trois épreuves, une double élimination et plus encore.

Et encore cette année, l’émission Les chefs! nous fera découvrir toute la richesse et la diversité des produits du terroir canadien et nous fera bénéficier des connaissances culinaires des trois juges et des judicieux conseils du coach Daniel Vézina.

La compétition culinaire Les chefs! promet encore cette année de tenir en haleine les passionnés de gastronomie. À découvrir à compter du 1er avril, à 20 h.