Morissette et moi : à la vie comme à la scène avec Véronique Cloutier

Offert sur l’Extra d’ICI Tou.tv depuis 2017, la première saison de cette série documentaire sur la vie des Morissette nous plonge dans le quotidien de Véronique Cloutier et Louis Morissette, qui forment depuis 18 ans une équipe dans la vie comme à l’antenne.

Tout au long des neuf épisodes, on aborde des thèmes aussi larges que la générosité, le sport, le cœur à l’ouvrage, la loyauté, l’art d’être parent, l’amour du public, l’équilibre, l’action et le spectacle. Pour traiter ces sujets, les deux têtes d’affiche nous exposent leur vie de famille et leur quotidien à Boucherville, mais nous ouvrent également les portes de leur vie professionnelle et philanthropique. Le premier épisode commence d’ailleurs avec le lancement d’une collecte de fonds pour leur fondation, Véro et Louis, qui soutient les adultes autistes en leur fournissant un hébergement permanent et un milieu de vie épanouissant.

Artistes, producteurs, éditeurs, philanthropes, couple et parents de trois enfants, ils nous embarquent dans leurs diverses activités en nous faisant part de leurs valeurs. Au cours des neuf épisodes, nous découvrirons les choix de vie actuels et les souhaits pour l’avenir de ce couple inspirant.

Diffusée jusqu’au 6 mai, la saison 1 sera suivie des 2 premiers épisodes de la saison 2, diffusés du 13 au 20 mai, de 19 h 30 à 20 h.