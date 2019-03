Un montage émouvant des sorties de prison dans Unité 9

Qui ne se rappelle pas le départ haut en couleur d’Henriette plus tôt cette saison? Ou encore celui de cette chère Suzanne, qui a quitté la prison de Lietteville au son de Je pars à l’autre bout du monde, de Beyries?

L’émission spéciale des Enfants de la télé consacrée à Unité 9 s’est terminée par un montage qui revenait sur ces scènes marquantes, notamment lorsque Marie s’en va et que Jeanne lui dit adieu derrière une porte vitrée. Bouleversant!

Évidemment, la musique ajoute vraiment à la portée de ces scènes. Ici, pour le montage, on a ajouté Si jamais j’oublie, de Zaz, comme trame sonore, une pièce qui avait été utilisée pour le départ d’Henriette. Cette chanson de la fougueuse artiste française avait été choisie spécialement par l’auteure Danielle Trottier.

Extrait de Si jamais j’oublie, de Zaz

Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées

Les guitares et les cris

Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie

Si jamais j'oublie les jambes à mon cou,

Si un jour je fuis,

Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis

Rappelle-moi mes rêves les plus fous

Rappelle-moi ces larmes sur mes joues

Et, si j'ai oublié, combien j'aimais chanter

La majorité des chansons populaires entendues tout au long des sept saisons d’Unité 9 étaient en français ou interprétées par des artistes québécois. Un effort qui mérite d’être souligné : depuis quelques années, il est en effet fréquent qu’on choisisse des pièces dans la langue de Shakespeare pour les séries d’ici. Mais est-ce vraiment là un effort lorsqu’on voit le naturel et la justesse des associations entre l’image et le son pour ces scènes?

Sélection de chansons entendues depuis le début de la série :

De la main gauche – Danielle Messia

Don’t Think Twice, It’s All Right – Bob Dylan

S.O.S d’un terrien en détresse – Daniel Balavoine

La fin des saisons – Salomé Leclerc

Alone – Beyries

Je pars à l’autre bout du monde – Beyrie