Le comédien, qui a étudié au Cégep Marie-Victorin et à l’École nationale de théâtre du Canada, a bien voulu nous parler de son travail de comédien et de son rôle dans 5e rang.



Le personnage de Réginald

Maxime de Cotret a été séduit par ce rôle d’ermite, d’homme qui n’attend plus rien des autres. Cette proposition, qu’il a trouvée très stimulante pour un comédien, lui a permis de visiter des zones qu’on fréquente peu habituellement.





Le plus grand défi pour jouer Réginald, c’est de réussir à le rendre attachant même s’il est rébarbatif. Maxime de Cotret

Réginald (Maxime de Cotret)



Sa préparation



Pour se préparer au tournage, Maxime a lu à plusieurs reprises les textes des épisodes. Il s’est aussi informé sur le choc post-traumatique. Il s’est interrogé pour trouver le lien qui pourrait exister entre sa personnalité et celle d’un ancien combattant.





Pendant le tournage, il est très important d’avoir une hygiène de vie impeccable. Je dois être reposé, calme, disponible. Pour ça, j’ai besoin de connaître mon texte sur le bout des doigts. C’est la seule façon que j’ai trouvée d’être complètement libre quand j’arrive sur un plateau de tournage. Ça permet d’aller plus loin et d’être malléable avec le réalisateur ou la réalisatrice. Maxime de Cotret

Des scènes exigeantes : l’arrestation et l’interrogatoire de Réginald



Au neuvième épisode, Réginald se fait arrêter par les policiers parce qu’il est soupçonné d’avoir un lien avec la mort de Guy, le mari de Marie-Luce. La scène, tournée en plan séquence (donc d’un trait et sans coupure), a nécessité huit ou neuf prises. La scène de l’interrogatoire a quant à elle été plus complexe. Elle a été tournée sous différents angles : plan large, plan poitrine et gros plan. Le comédien a dû adapter sa façon de jouer selon ces plans. Il a refait cette scène une bonne vingtaine de fois.





Réginald (Maxime de Cotret) Photo : Productions Casablanca inc/Bertrand Calmeau

Ces scènes m’ont demandé d’être complètement disponible, d’être le plus vulnérable possible. D’être capable de "switcher" de la colère à la blessure vive sur commande et de répéter ça plusieurs fois. Maxime de Cotret

Le plaisir de jouer



Malgré sa complexité, la scène de l’interrogatoire demeure un très bon souvenir pour le comédien. Tout comme celle de la poursuite en quatre roues, qui l’a fait retomber en enfance. Il parle également des scènes avec Colonel, le chien de son personnage.



Le chien Colonel



Maxime de Cotret ne tarit pas d’éloges quand il parle de Micha, la chienne qui joue Colonel dans la série. Il en parle comme d’une chienne fidèle, dévouée, joueuse et très intelligente. Il rend également hommage à son propriétaire, Abdou, et à la coordonnatrice des animaux, Sophie Longpré, qui l’ont aidé à créer un lien fort avec l’animal. Ils lui ont appris à être ferme et précis dans ses échanges avec l’animal. Ils lui ont également fait comprendre l’importance de valoriser Micha, de la flatter, de lui accorder de l’attention et de jouer avec elle.



Faire les choses par amour



Quand on demande à Maxime de Cotret quel autre métier il aurait pu exercer, sa réponse est éloquente :