District 31 : Confrontation et évasion

Isabelle a les nerfs à vif quand elle voit que des filles vendent leur virginité dans le web profond (darkweb). Elle dépasse les bornes lors d’un interrogatoire, et la tension monte entre elle et Noémie.

Karine Labonté t’a offert une commission de 10 000 $. C’est une affaire que tu nies, ou c’est une affaire que t’admets? [...] As-tu, oui ou non, facilité des rencontres dans le but de vendre des services sexuels à tes clients les plus fortunés? Oui ou non? Si c’est oui, c’est un acte criminel grave. Réponds!

Isabelle à Jérémie Janvier