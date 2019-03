Sébastien Diaz animera la nouvelle émission quotidienne à Radio-Canada

L’atmosphère visée? Celle d’un 5 à 7 entre amis. Il y aura des discussions sur des sujets d’actualité, du style excentrique de Céline jusqu’aux frasques de Trump, avec un écran géant – l’élément clé du décor – sur lequel défileront les contenus au programme. On parle ici d’une mosaïque de contenus qui seront déclinés sur le site Internet de l’émission. Le public télévore et numérique sera invité à consulter le contenu complémentaire sur la plateforme numérique interactive.

Chaque jour, Sébastien Diaz sera entouré de quatre collaborateurs et de deux spécialistes qui commenteront des thèmes parfois rassembleurs, parfois polarisants. Ces collaborateurs varieront tout au long de la saison, ce qui signifie que nous retrouverons de nombreux visages autour de l’animateur.

La personnalité de l’hôte se transposera autant dans le décor – qu’il promet design – que dans les sujets culturels, familiaux ou dans l’air du temps, l’animateur étant lui-même toujours à l’affût de l’actualité.

Le nom de la quotidienne en ondes à 16 h reste à trouver, mais on sent déjà un énorme enthousiasme du duo Sébastien Diaz et France Beaudoin, la productrice (Pamplemousse média).