Inédit : un hommage à Nicole Martin à En direct de l’univers

Le matin même, on apprenait la mort de la chanteuse Nicole Martin. Quelques heures plus tard, un numéro lui rendant hommage était monté, puis inclus dans un segment exclusif de l’émission sur le site d’En direct de l’univers. Antoine Gratton, Ingrid Saint-Pierre, Virginie Cummins et Benoît McGinnis se sont relayés à l’interprétation d’Il était une fois des gens heureux, l’une des chansons les plus célèbres de Nicole Martin.

Juste avant, Ane Brun, venue de Norvège expressément pour l’émission, a interprété All My Tears pour Kathleen Fortin, une grande admiratrice de la chanteuse folk. Celle-ci avait chanté True Colors,de Cindy Lauper, plus tôt dans l’émission.

La prolongation de l'univers de Kathleen Fortin

Notons que l’équipe de France Beaudoin avait joué un tour de passe-passe à Kathleen Fortin. Celle-ci s’attendait à participer à une émission consacrée à Sonia Vachon, mais on lui a appris en direct, en début d’émission, que c’est elle qui s’assoyait dans le fauteuil de l’invitée. Cette surprise a teinté l’émission de fébrilité.

La prochaine émission réunira des artistes de partout au pays pour une spéciale francophonie, alors que les univers de Judi Richards et de Patrick Groulx seront visités.

En direct de l’univers

Samedi 19 h