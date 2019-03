De l’Université du Québec à Montréal à la Russie grâce à Radio-Canada

Pour le jeune finissant, le défi est stimulant et il s’agit d’une occasion en or. Dès le départ, sans savoir quelle forme prendra la production finale, il souhaite parler d’identité, thématique qui, selon lui, est dans l’air du temps avec l’accès instantané à la culture d’ailleurs. Après de nombreuses discussions, l’angle se précise et un visage se révèle pour porter le film :

« J’ai l’impression qu’on est présentement dans une grande période de recherche identitaire, de recherche de sens. C’était ça, mon objectif à la base : parler d’identité. On m’a ensuite parlé des Autochtones. Je n’avais pas envie d’utiliser la thématique simplement comme courroie, mais il n’y a rien qui explique mieux la recherche de sens et d’identité que les Autochtones au Canada qui ont été dépossédés. »

C’est avec cette prémisse que l’aventure du documentaire Sur la grande terre débute. On retrouve Wahiakatste Diome-Deer, une jeune femme mohawk qui se questionne sur l’identité autochtone d’aujourd’hui. Avec l’équipe de production, elle part dans une quête de sens qui la mènera jusqu’en Russie, à la rencontre de la communauté bouriate.

Extrait du documentaire Sur la grande terre : Wahi

Pour son premier long métrage, Alexandre Lefebvre porte un regard discret, mais attentif et empathique, sur ces questions autochtones. Plutôt que de peindre sa vision individuelle et hors milieu, il se fait le compagnon de Wahi, une héroïne sensible et curieuse. À notre époque où l’appropriation culturelle fait couler beaucoup d'encre, le jeune réalisateur crée un dialogue pertinent et percutant, dont il nous livre le récit sans artifices superflus.

« Je vois vraiment ce film comme un film de rencontre. [...] Ce que je voudrais qu’on retire de ce film, c’est la notion du territoire et [la volonté] de commencer un dialogue. Si on ne donne pas la possibilité, même sur le plan de l’espace, pour que les Autochtones puissent vivre leurs traditions, ça ne donne rien de parler de valeurs justement. C’est un faux choix qu’on leur donne. »

Extrait du documentaire Sur la grande terre : Voiture

Pour poursuivre la réflexion, regardez Sur la grande terre, qui sera diffusé aux Grands reportages sur ICI RDI ce soir, le mardi 19 mars, à 20 h.