Dans les coulisses du nouveau spectacle de Véronic DiCaire

Véronic DiCaire : autrement nous entraîne dans l’univers de la célèbre chanteuse et imitatrice alors qu’elle prépare son prochain spectacle. Durant 120 minutes, on y suit Véronic et son gérant et conjoint, Rémon Boulerice, dans une course vers la perfection dans laquelle l’angoisse, les émotions et les défis ne manquent pas.

Je ne sais pas jusqu’à quand je vais endurer ça au niveau des nerfs, mais c’est ma job et il faut que j’assume les décisions que je prends. Véronic DiCaire

Véronic DiCaire est présentement en Europe (Belgique et France) pour une vingtaine de représentations de ce nouveau spectacle. Les dates pour le Québec et le Nouveau-Brunswick s’échelonnent de mai à novembre 2019.

Bande-annonce de Véronic Dicaire : Autrement

Véronic Dicaire : autrement

Les lundis 18 et 25 mars à 21 h