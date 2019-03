Tout le monde en parle : La députée Catherine Fournier en 10 citations

Voici, en quelques citations, les réflexions et constats de la députée :

Les raisons de son entrée en politique :



La particularité du Parti québécois :

Le Parti québécois, c’est un parti différent des autres. Contrairement aux partis de pouvoir, le PQ c’est un parti de projets. Et donc nécessairement, puisqu’il a été le porteur des grandes aspirations collectives du peuple québécois, les gens ont des attentes plus élevées envers lui.



Une réflexion nécessaire sur la souveraineté :





J’pense que là c’est important de retrouver une base de consensus entre les souverainistes au Québec parce que si on se cantonne encore dans nos petites chapelles, puis qu’on se questionne pas sur le véhicule politique qu’on représente ou sur la façon dont on peut faire avancer notre projet de pays, j’pense que le mouvement va seulement continuer d’accumuler les défaites plutôt que d’aller vers une victoire.



Les élections du 1er octobre dernier :





Bien sûr qu’on se pose des questions quand on est dans une formation politique, mais le 1er octobre, ça a sonné très fort. J’ai entrepris une grande et profonde réflexion qui m’a amenée à ça aujourd’hui.

Ses constats :

Sa décision de quitter le Parti québécois :

La culture politique au Parti québécois :

Sa fierté d’avoir fait partie du PQ :

Sur sa possible adhésion à Québec solidaire :

Non, je ne me reconnais pas dans ce parti-là. Je pense vraiment qu’il faut aller rassembler plus largement. Québec solidaire est très campé idéologiquement à gauche. Je pense qu’il faut quelque chose qui est davantage rassembleur, plus au centre pour aller chercher la majorité de nos concitoyens.