Découvrez les lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2019

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) sont la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au Canada. Ils honorent des artistes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle et fait rayonner le talent canadien à l’étranger. Un gala ouvert au grand public est prévu le 27 avril au Centre national des Arts, à Ottawa.

Les noms des lauréats ont été annoncés le 28 février dernier par la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle.

Les lauréats de 2019 sont

Lorraine Pintal, comédienne, metteuse en scène, auteure et directrice artistique

En plus de 45 ans de carrière au théâtre, à la télévision, à la radio et au cinéma, Lorraine Pintal s’est imposée comme comédienne, metteuse en scène, animatrice culturelle et promotrice des arts. Elle a mis en scène quelque 150 œuvres, a produit plusieurs séries télévisées, a animé une émission littéraire à la radio et a été membre du conseil d’administration de nombreuses organisations artistiques. Directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde depuis 1992, elle a redonné une nouvelle vie à cet établissement montréalais et a mis en place une riche programmation, qui comprend tant des pièces d’auteurs classiques et contemporains (Molière, Sophocle, Tchekhov, Brecht, Botho Strauss) que des œuvres nouvelles d’auteurs québécois (Michel Marc Bouchard, Evelyne de la Chenelière, Réjean Ducharme, Carole Fréchette, Claude Gauvreau, Michel Tremblay, etc.), dont certaines ont été présentées en tournée au Canada et à l’étranger.

Louise Bessette, pianiste concertiste

Louise Bessette est reconnue mondialement comme une remarquable interprète et une promotrice de la musique des 20e et 21e siècles. Artiste polyvalente et engageante, elle a eu une influence déterminante sur le milieu contemporain du piano classique et a fait connaître les œuvres de compositeurs québécois et canadiens dans toute l’Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle a créé de nombreuses œuvres composées pour elle par des compositeurs canadiens réputés, dont Serge Arcuri, Simon Bertrand, Lorraine Desmarais, François Dompierre, José Evangelista et Anthony Rozankovic.

Colm Feore, comédien de théâtre, de cinéma et de télévision

Tant au théâtre qu’au cinéma, Colm Feore a acquis une solide renommée internationale. Ses prestations au cinéma canadien, notamment dans 32 films brefs sur Glenn Gould, Le violon rouge et Bon cop, bad cop, suffisent à témoigner de la remarquable polyvalence et de la profondeur de son jeu. Il se produit régulièrement au Festival Shakespeare de Stratford et a joué dans plus de 140 films et séries télévisées. Parfaitement bilingue, il est un fervent promoteur des arts au Canada et un ambassadeur culturel réputé à l’étranger.

Rick Mercer, satiriste, humoriste, scénariste, comédien et humanitaire

L’humour acerbe et la grande présence d’esprit de Rick Mercer ont fait de lui l’un des commentateurs politiques et sociaux les plus en vue au Canada. Connu pour ses rôles dans les émissions satiriques This Hour Has 22 Minutes, Talking to Americans, Made in Canada et Rick Mercer Report, il rejoint un public fidèle qui se délecte de ses moindres propos, que ce soit sur les intrigues de la colline du Parlement ou sur l’intimidation homophobe dans nos écoles. Les émissions auxquelles il participe sont régulièrement parmi les plus écoutées par le public, qui apprécie ses commentaires satiriques sur les grands enjeux politiques et culturels et son humour typiquement canadien.

Mavis Staines, éducatrice, collaboratrice et cheffe de file innovatrice en danse

Éducatrice visionnaire, Mavis Staines a révolutionné la façon d’enseigner et de percevoir le ballet classique au Canada. En 30 ans de carrière à l’École nationale de ballet du Canada, elle a su renouveler cet art au pays et a suscité à l’échelle internationale une réflexion sur la formation en ballet classique, favorisant une approche progressive et holistique qui englobe la pédagogie, la conscience du corps et de l’esprit, la créativité, l’apport de la technologie dans les arts et l’engagement communautaire. À titre d’interprète, de professeure et de directrice artistique, elle a guidé des générations de danseurs professionnels, mais aussi le public, vers une conception de la danse plus recherchée et aboutie en tant que forme d’art dynamique résolument ancrée dans le 21e siècle.

Le Prix du Centre national des Arts, qui récompense un artiste ou un groupe d’artistes qui a apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des arts de la scène au cours de la dernière saison :

Sandra Oh, actrice et productrice

Actrice polyvalente et productrice confirmée, Sandra Oh se démarque par ses prestations dynamiques et sa forte présence à l’écran, qui lui ont valu les éloges du public et de la critique. Elle est fière de ses origines coréennes, et son travail novateur au cinéma et à la télévision est caractérisé par sa détermination à promouvoir la diversité et l’inclusion. Elle est coproductrice exécutive et vedette de la série d’espionnage à succès Killing Eve, diffusée sur BBC America; elle a reçu, pour son interprétation du rôle-titre, un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award et un Critics’ Choice Award dans la catégorie de meilleure actrice dans une série dramatique, et a été finaliste aux Primetime Emmy Awards. En 2019, elle a également été la première Canadienne et la première personne d’origine asiatique à coanimer le gala des Golden Globes.

Les vidéos des autres lauréats sont sur la chaîne YouTube des GGAwards-PrixGG

Le prix Ramon John Hnatyshyn pour Noël Spinelli

Le prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle rend hommage à un particulier ou à un groupe qui a apporté une contribution extraordinaire en matière de bénévolat dans le domaine des arts du spectacle.

Il est remis cette année à Noël Spinelli, chef d’entreprise dynamique et accompli qui œuvre depuis plus de 50 ans comme bénévole et généreux bienfaiteur des arts, particulièrement de la musique. Mû par sa passion pour la musique et son désir de la partager avec tous, il est à l’origine de plusieurs initiatives qui ont fait de l’arrondissement de Lachine, à Montréal, une destination prisée des mélomanes, contribuant ainsi à la vitalité de la communauté culturelle de la ville et, plus largement, du Canada.

Qui est Noël Spinelli? Le reportage du Téléjournal « De l’auto à l’opéra » vous le fera découvrir.

Qui est Noël Spinelli?

Le Programme de mentorat à Alanis Obomsawin et Gop Bartibogue

Avec le généreux soutien de la Keg Spirit Foundation, le Programme de mentorat permet à un ex-lauréat des PGGAS de transmettre son expérience à un artiste canadien en milieu de carrière.

En 2019, c’est la mentore Alanis Obomsawin et son protégé, Gop Bartibogue, qui profitent de ce programme.

Alanis Obomsawin (PGGAS 2008), membre de la nation abénaquise, est l’une des documentaristes les plus en vue au Canada. Elle est aussi une militante passionnée pour l’éducation et la justice sociale ainsi qu’une fière championne des cultures autochtones.

Gop Bartibogue est un artiste et cinéaste de la Première Nation mi’kmaq Esgenoopetitj, communément appelée Burnt Church, au Nouveau-Brunswick. Cinéaste passionné et talentueux, il contribue à bâtir des relations durables et à sensibiliser le public en vue de cultiver, ensemble, un monde meilleur.