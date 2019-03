Une famille vit en retrait de la société depuis 12 ans

Depuis 12 ans, la famille vit en retrait, dans le bois, avec davantage de liens avec le reste du monde dans les sept dernières années.





Pendant cinq ans, on n’a eu aucune électricité ici. Rien. C’était la lampe à l’huile, on n’avait pas de [réfrigérateur], on n’avait pas de propane non plus. Rien. [Il fallait] cuisiner au bois, sans électricité. Ç’a été de belles années. Yannick Fioramore

Yannick et sa conjointe, Michèle, ont appris à tout faire : électricité, plomberie, mécanique, construction, etc. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils le fabriquent.



Ce choix de vie marginal vient avec ses irritants, mais ceux-ci semblent peu nombreux quand on entend Yannick parler de son choix de vie. Au début de leur aventure, le père de quatre enfants a commencé à cocher, dans un calendrier, les jours où il considérait que sa journée était réussie. Après 1000 jours à cocher chaque journée, il a compris que son bonheur n’était pas près de le quitter.





Le côté le plus dur, c’est d’être mis à part d’une société. Tu es jugé faussement. Yannick Fioramore

La famille Fioramore Photo : Balestra

Yannick et Michèle sont fiers de donner à leurs enfants ce genre de vie qui correspond à leurs valeurs.





Je pense qu’on a réussi à faire un bon travail. On a de bons enfants, qui ont de bons résultats, ils ont de belles passions, ils ont une belle philosophie de vie. Dans le fond, c’est ce qu’on essaie de leur transmettre. Michèle Alexandre