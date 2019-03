ICI Télé : la semaine du 9 mars en images

Cette semaine, on a ri et pleuré avec les comédiennes d'Unité 9 aux Enfants de la télé. Pénélope McQuade a présenté son nouveau projet télé, et on a dû dire au revoir au curé Labelle dans Les pays d'en haut. Voyez ou revoyez les événements marquants d'ICI Télé dans l'album photo de la semaine.