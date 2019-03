District 31 : agression et soupçons

Cette semaine, Laurent Cloutier craint pour sa vie, Stéphane Pouliot n'a pas la langue dans sa poche et Isabelle ressent de la culpabilité en revoyant l'agresseur du dépanneur. Et puis on rend une petite visite de courtoisie à Yanick Dubeau à l'hôpital. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 11 mars.