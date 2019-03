Pénélope McQuade de retour à la télé dans une émission de variétés humoristique

Faites-moi rire!

Chaque semaine, le public pourra découvrir ce qui fait rire deux personnalités aimées du public en leur présentant des numéros-surprises humoristiques faits sur mesure pour elles avec la complicité d’un groupe de collaborateurs drôlement rafraîchissants aux multiples talents et d’invités spéciaux.

Sketches, pastiches en chansons, monologues d’humour exclusifs, chroniques décalées, vidéos ou parodies croustillantes, tout sera mis en œuvre pour faire honneur au sens de l’humour des personnalités invitées.

Voici un aperçu de Faites-moi rire! avec Arnaud Soly, Josiane Aubuchon et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques qui tentent de faire rire Patrice Bélanger, Isabelle Racicot et Marie-Ève Perron.

Un aperçu de l'émission Faites-moi rire!

Les douze émissions d’une heure seront produites par Zone 3 et réalisées par Sébastien Hurtubise.

Une grosse saison en vue pour Pénélope McQuade

Les nouvelles sont bonnes ces temps-ci pour l’animatrice. À la fin de février, il a été annoncé qu’elle allait reprendre le micro de Catherine Perrin, tous les jours en semaine sur les ondes d’ICI Première à l'automne 2019.

Elle passe donc à la radio après huit ans à la barre de l’émission de fin de soirée estivale. L’automne dernier, on avait appris que le talk-show Les échangistes ne reviendrait pas pour l’été 2019. La nouvelle émission présentée dans ce créneau, Bonsoir bonsoir, animée par Jean-Philippe Wauthier, commencera le 1er avril.

Lors de l'annonce du retrait de l'émission Les échangistes, il n'était pas question d'écarter Pénélope McQuade, loin de là. La directrice générale d’ICI Radio-Canada Télé, Dominique Chaloult, tenait à trouver un nouveau projet avec l’animatrice. « Pénélope a développé une expertise [dans le domaine du] direct et de l’entrevue. Ce sont des qualités fondamentales et difficiles à trouver. Elle fait partie de nos plans pour l’automne 2019 et l’hiver 2020. » Voilà qui est chose faite!