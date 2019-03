Les personnages de District 31 en thérapie

Le métier de sergent-détective n’est pas de tout repos. Ces gens sont exposés à des délits de toute nature : enlèvements, cambriolages, meurtres, violence familiale, crimes sexuels, règlements de compte, trafic de stupéfiants et bien d’autres. Leurs vies amoureuse et familiale subissent souvent les contrecoups de leur profession exigeante.

Comment les enquêteurs du 31 vivent-ils avec les réussites et les échecs? C’est ce que la psychologue Stéphanie Léonard essaie de savoir en leur posant des questions en profondeur sur ce qui les hante en dehors des murs du 31.

À la demande de leur patron, Isabelle Roy, Patrick Bissonnette, Gabrielle Simard et Yanick Dubeau doivent suivre une thérapie, même si la plupart n’en ont aucune envie.

Isabelle en thérapie

À la suite à d’une recommandation de ses supérieurs, Isabelle Roy doit rencontrer une psychologue en raison de l’agression armée dont elle a été victime chez elle. La psy veut qu’elle revienne sur cet événement traumatique et non qu’elle refoule ses émotions.

« Tu as de la misère à digérer et à accepter ce qui est arrivé. Émotivement, tu n’as pas réglé cet événement. Si tu veux que ça te dérange moins, tu dois aller revisiter ce qui est arrivé. » – La psy

« T’a eu peur de mourir? (La psy)

– Oui. (Isabelle)

– On se sent comment quand on a peur de mourir? (La psy) »

Isabelle Roy en thérapie (partie 1)

Deuxième rencontre de suivi

Troisième rencontre de suivi

Gabrielle en thérapie

La psychologue tente de sonder l'univers émotionnel de Gabrielle Simard, mais c’est une lourde tâche, car pour la lieutenante, la thérapie n’est pas une option qu’elle peut se permettre.

« Je suis pas du genre à rester trop longtemps dans mes petits cacas. Je suis quelqu’un de fort, de solide. J’ai pas trop le temps et le luxe de m’attarder à ces petits niaisages-là. » – Gabrielle

Gabrielle Simard en thérapie

Patrick en thérapie

De retour d’un congé sabbatique, en plein dans le tumulte de l’enquête sur Charlène Baribeau, Patrick retourne voir la psychologue à la suite d’une recommandation de ses supérieurs.

Patrick ressent beaucoup de colère liée à la perte de l’amour de sa vie. Il refuse de parler de ses sentiments et de rebrasser ce qu’il a vécu dans la dernière année.

« J’ai de la misère à retrouver l’amour. J’ai couché avec plein de filles. J’ai jamais retrouvé Nadine en couchant avec ces filles-là, mais je savais que je la cherchais pas non plus. Je suis revenu ici, je vais recommencer à travailler, et la vie va suivre son cours et je vais recommencer à travailler, c’est toute. » – Patrick

Patrick Bissonnette en thérapie (partie 1)

Revenez bientôt sur le site Internet pour voir les séances de thérapie de Yanick Dubeau avec Michel Trudeau, un psychiatre spécialisé en milieu carcéral.

