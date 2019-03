Cerebrum : la nouvelle série dramatique signée Richard Blaimert

Onde de choc dans une famille modèle

L’idéateur installe sa nouvelle série dans une famille dite classique et aisée : le psychiatre Henri Lacombe (Claude Legault), sa conjointe, la psychologue Anne Beaulieu (Evelyne de la Chenelière), et leurs deux enfants, Marine (Marianne Verville) et William (Henri Picard).

Marianne Verville, Claude Legault, Evelyne de la Chenelière et Henri Picard Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

La série débute avec la disparition d’Anne. S’ajoute donc à l’histoire une enquête policière menée par Simone Vallier (Christine Beaulieu). Et pour le moment, le mystère reste entier. L’auteur est resté muet lorsqu’on a essayé de lui tirer les vers du nez.

Malgré le drame, le protagoniste poursuivra sa pratique en tant que psychiatre. Blaimert nous piste sur ce sujet, en disant à quel point le personnage a à cœur la santé de ses patients, mais que son travail est aussi une façon d’arriver à garder un équilibre dans la tourmente.

Regard personnel sur la santé mentale

Les pensées de l’auteur sont occupées par ses questionnements sur la santé mentale depuis déjà 3 ans. En conférence de presse, il a dit avoir attendu plusieurs années avant de se lancer dans ce projet, car il a vite réalisé que cet univers était ultra complexe. Il avait besoin de temps et d’avoir de nombreuses conversations avec une alliée, la psychiatre Marie-Ève Cotton. Cette dernière, avec qui il a parlé presque tous les jours, l’a énormément aiguillé sur certains troubles communs, et parfois plus marginaux.

Pour ses recherches, Blaimert a passé une journée avec cinq schizophrènes afin de construire un de ses personnages.

Il a comme désir de montrer, sans jugement, des troubles auxquels de nombreuses personnes doivent s’adapter afin d’être relativement fonctionnelles.

Les patients du Dr Lacombe

On suit Henri Lacombe, qui est à la tête de l’Institut national de santé mentale, dans son milieu de travail. Une grande place est accordée à sa relation avec ses patients. Chacun d’eux aura ses histoires et ses troubles de santé mentale : le trouble obsessionnel compulsif sévère de se laver les mains (Sonia Vachon), la dépression et le suicide dans un couple (Karl Walcott et Jean-Simon Leduc), la schizophrénie (Ariel Ifergan) et une relation psychiatre-patiente complexe (Linda Sorgini).

Sonia Vachon, Linda Sorgini et Ariel Ifergan Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Questions en rafale

Y a-t-il d’autres gros noms dans la série?

Blaimert parle de 50 premiers rôles. En plus de la famille et des patients, il y a tous les collègues et amis qui gravitent autour d’eux : Henri Chassé, Antoine Desrochers, Olivier Gervais-Courchesne, Léane Labrèche-Dor, Ludivine Reding, Jacynthe René et Gabriel Sabourin.

Où l’histoire se déroule-t-elle?

À Montréal : au poste de police, à l’Institut, dans une clinique externe et à la maison familiale

Henri Picard, est-ce le fils de…?

Oui, il s’agit du fils de Luc Picard et Isabel Richer.

Marianne Verville, est-ce la fille de…?

Oui, la fille de Pierre Verville

Richard Blaimert, le réalisateur?

Oui, en plus d’être créateur et auteur, il réalise les premiers épisodes de la série. La suite sera assurée par Guy Édoin.

La série sera-t-elle présentée sur ICI Télé?

Oui. Elle se retrouvera plus tard dans la programmation télévisuelle.

Guy Édoin, Ariel Ifergan, Sonia Vachon, Karl Walcott, Ludivine Reding, Henri Chassé, Marianne Verville, Henri Picard, Claude Legault, Evelyne de la Chenelière, Christine Beaulieu, Gabriel Sabourin, Linda Sorgini, Jacynthe René, Olivier Gervais-Courchesne, Antoine Desrochers et Richard Blaimert Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Cerebrum, de Richard Blaimert

Été 2019 sur ICI Tou.tv Extra