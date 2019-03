District 31 : jeux de pouvoir et révélations-chocs

Cette semaine, on a appris pourquoi les motards en veulent à mort aux Services secrets. On connaît enfin comment Charlène Baribeau s'est retrouvée captive chez Yanick Dubeau et de quelle façon ce dernier s'est débarrassé de Paule Lefebvre. L'ancien sergent-détective a d'ailleurs fait des révélations choquantes. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 25 février.