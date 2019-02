Un nouveau souffle pour la programmation jeunesse à Radio-Canada

Parmi les mesures mises de l’avant, on parle notamment d’une quarantaine de nouveaux titres offerts sur ICI Tou.tv dans les prochains mois, de deux émissions jeunesse à heure de grande écoute d’ici 2020, de mettre de l’avant des personnalités connues des jeunes québécois (Pier-Luc Funk, Marie-Mai, Rosalie Vaillancourt) et de capsules d’actualité faites par et pour des jeunes. C’est une augmentation de 50 % du budget alloué à la jeunesse qui est annoncée.

« Si l’on veut qu’ils développent un intérêt pour les productions d’ici, il faut proposer aux jeunes auditoires des contenus qui racontent leurs histoires et dans lesquels ils se reconnaissent », affirme Michel Bisonnette, vice-président principal de Radio-Canada. Toutes les plateformes du diffuseur public (ICI Télé, ICI Tou.tv, ICI Première, YouTube et les médias sociaux) seront mises à contribution pour renforcer l’offre jeunesse.

Marika Photo : Radio-Canada

Cette crainte « d’échapper une génération d’auditeurs », pour reprendre les mots de Michel Bisonnette, est bien présente avec les nombreuses sources de divertissement auxquelles les 3 à 17 ans ont accès aujourd’hui. « Si on les perd aujourd’hui, il sera très difficile de les regagner lorsqu’ils seront plus vieux », explique-t-il.

La directrice générale de la Télévision, Dominique Chaloult, et la directrice principale Jeunesse et contenus multiécrans, Christiane Asselin, ont présenté quelques nouveautés qui visent directement les adolescents et les préadolescents, des tranches d’âge qui avaient été quelque peu délaissées lors des dernières années à Radio-Canada. Parmi elles, Avec moi, une comédie dramatique axée sur une youtubeuse de 16 ans qui doit apprendre à composer avec sa popularité instantanée sur les réseaux sociaux, et 14 mille millions de choses à savoir, un magazine à la fois éducatif et absurde qui mettra en vedette Pier-Luc Funk et Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Pier-Luc Funk et Pierre-Yves Roy-Desmarais Photo : Radio-Canada

D’autres nouveautés jeunesse à venir sur ICI Tou.tv Pour les ados -Nomades Une comédie qui se déroule dans une auberge de jeunesse de Montréal. Avec Catherine Trudeau. -C’est quoi le trip Un magazine animé par la comédienne et auteure Rosalie Bonenfant. Pour les préados -Marika La deuxième saison de cette fiction originale d’ICI Tou.tv. -Demande donc à Rosalie Dans de courtes capsules de deux minutes, l’humoriste Rosalie Vailllancourt, accompagnée de son chien Chantal, répond aux questions des jeunes.

Cette annonce coïncide avec la semaine de relâche, qui a lieu la semaine prochaine, une période propice à la découverte de contenus pour les jeunes.

