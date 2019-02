Guy A. Lepage et Laurent Paquin jouent un tour à Mehdi Bousaidan à Tout le monde en parle

Durant l’entrevue de Mehdi, Guy A. lui a parlé de sa participation au film Mon ami Walid, de Julien Lacroix et Adib Alkhalidey, en lui demandant s’il avait contribué au financement participatif du film. Mehdi lui a répondu que, comme tous les comédiens, sa participation était de jouer sans recevoir de cachet.



Quand est venue l’entrevue de Laurent Paquin, Guy A. lui a posé la même question au sujet de sa participation. Laurent a alors causé un malaise sur le plateau en répondant qu’il avait donné 5000 $, la moitié de son cachet.

Mehdi découvrait ainsi que certains comédiens avaient été payés, mais pas lui. Laurent a joué le jeu un moment, accentuant le malaise de la situation devant un Mehdi qui ne savait plus quoi dire.

Guy A. Lepage, Laurent Paquin et Dany Turcotte

Guy A. a mis fin au supplice en disant : « Mehdi, on te niaise! »





Il y a eu des petites manigances en coulisses entre @guyalepage et @Lpaq qui ont voulu faire marcher @Mehdi_Bousaidan. Ç'a très bien fonctionné! Voici ce que ça donne. 🤣😂 #tlmep pic.twitter.com/48YgjK8kwu — Tout le monde en parle (@OFF_TLMEP) 25 février 2019



Durant son entrevue, Mehdi Bousaidan a parlé de son spectacle, Demain, qui aborde des enjeux de société. Il a aussi été question de la présence des communautés culturelles à la télévision, des commentaires haineux sur les réseaux sociaux et du jour où lui et sa famille ont quitté le Liban; un moment adouci par l’humour de sa mère. On a également pu voir Medhi dans un extrait d’un numéro du Jamel Comedy club, à Paris il y a deux ans, dans lequel il présentait différents styles de rap.





C’est un rêve de jeunesse de faire du rap. Je voulais faire aussi du journalisme, je voulais être comédien, je voulais faire de la radio, je voulais faire du rap. Ben, j’me dis au Québec, deviens humoriste, tu peux tout faire ça. Mehdi Bousaidan



Carte de Dany Turcotte



Pour sa part, Laurent Paquin a parlé du thème du spectacle, qu’il présentera en juillet prochain : la mort. Il aborde avec humour ce thème avec lequel il ne se sent pas à l’aise. Au cours de l’entrevue, il explique regretter de ne pas avoir eu assez confiance en lui, surtout à l’époque de son adolescence, et qu’il apprécie davantage maintenant la personne qu’il est.



