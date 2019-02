En pleine réunion pour l’émission L’heure est grave, l’humoriste-comédienne ne s’attendait pas du tout à cette visite du chanteur canadien. Celui-ci a interprété la pièce Bridge to Nowhere, tirée de son deuxième album, Chemical City.

Sam Roberts surprend Virginie Fortin

Dans le questionnaire que Virginie a rempli pour les besoins de l’émission, on a appris que cette chanson représentait un beau souvenir de voyage, celui de son séjour à Chicago, là où elle a habité en 2009. Elle écoutait en boucle Bridge to Nowhere dans les rues de la métropole américaine.

En direct de l’univers

Samedi 19 h