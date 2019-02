Le monstre : une série aussi bouleversante qu’utile

Le récit d’Ingrid Falaise a ému des milliers de lecteurs depuis la sortie de la biographie Le monstre, il y a quatre ans. On peut aisément parier que la série télé homonyme qui sera offerte à partir du 21 février sur ICI Tou.tv Extra en fera tout autant.

Comme c’est une série qui traite de violence conjugale, on pouvait s’y attendre, mais les cinq premières minutes du premier épisode confirment qu’il y aura des scènes dures à regarder. Dès le début, on assiste à la fin troublante de la relation entre Sophie et son bourreau, pour ensuite remonter le fil de leur histoire, à partir du moment où ils se sont rencontrés, dans un bar.

Rose-Marie Perreault et Mehdi Meskar Photo : Pixcom/Yan Turcotte

Les deux premiers épisodes du Monstre servent d’abord à nous montrer, habilement, comment celui qu’Ingrid Falaise appelle simplement M dans son livre tisse tranquillement sa toile pour mieux cerner sa proie. D’ailleurs jamais on ne dit son nom durant toute la série. « Ton ex », « son frère », « votre ami »… l’autrice Chantal Cadieux aura utilisé toutes les façons imaginables de ne pas le nommer.

En point de presse, le réalisateur Patrice Sauvé (La vie, la vie, Grande Ourse) parlait du privilège d’avoir pu tourner chronologiquement les scènes de la série. « J’ai pu commencer avec leur rencontre, j’ai suivi le chemin du couple, leur attachement, puis on est descendus dans la violence. Ça nous a aidés d’y aller progressivement avec les comédiens, [ça nous a permis] de nous acclimater », a-t-il expliqué.

Et ces comédiens, ils sont très convaincants. Il y a les membres de la famille de Sophie (Macha Limonchik, Jean-François Pichette, Maude Demers-Rivard et Eva Tanoni) et bien sûr les deux personnages principaux, Rose-Marie Perreault et Mehdi Meskar. On a pu voir la première dans les émissions Ruptures et Fugueuse, et dans plusieurs films, dont La Bolduc, tandis que le deuxième est un comédien européen d’origine marocaine qui a été sélectionné parmi 82 candidats. « Quand je l’ai vu, j’ai dit : "C’est lui" », a affirmé Ingrid Falaise. Celle qui assure la narration de la série a raconté que Mehdi Meskar est le seul à qui elle a montré des photos du vrai M, avec qui il partagerait une étonnante ressemblance physique.

Mehdi Meskar Photo : Pixcom

Si M est de religion musulmane, la place de celle-ci n’a pas tant d’importance dans le récit. M n’est pas pratiquant, et ce n’est pas sa foi qui dicte sa rigidité. C’était important du côté de la production et de l’autrice d’éviter les pièges des préjugés. Pour Chantal Cadieux, la violence conjugale n’a pas de pays ni de religion. La série montre aussi des Arabes doux et gentils. L’accent est d’abord et avant tout fait sur un individu pervers et narcissique, et les mécanismes qu’il met en place.

Le reportage du Téléjournal



Le monstre

À partir du 21 février sur ICI Tou.tv Extra

Regardez la bande-annonce de la série: