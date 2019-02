ICI Télé : la semaine du 9 février en images

Patrice Godin nous a prouvé qu'il était bien plus gentil que Yanick Dubeau sur les plateaux des Enfants de la télé et de Silence, on joue! À Tout le monde en parle, Pier-Luc Funk a démontré l'étendue de ses talents. Nous avons eu beaucoup de plaisir à retrouver la famille Pearson dans Notre vie. Dans Unité 9, Jeanne a passé un beau moment avec sa fille Victoire. Voyez ou revoyez les événements marquants d'ICI Télé dans l'album photo de la semaine!