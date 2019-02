Des illustrations d’époque dessinées sur mesure pour Les pays d’en haut

C’est un contrat plutôt spécial que Yannick Belzil a obtenu pour peaufiner le réalisme des décors de la série Les pays d’en haut. Son défi : reproduire le plus fidèlement possible le style d’illustrations de la fin du 19e siècle, que ce soit le lettrage ou le rendu de l’image, afin de rehausser le degré de réalisme.

Un exemple? Cette illustration qui rappelle le film The Exorsist, sur laquelle on voit une jeune femme en convulsion sur un lit.

Illustration d'une crise d'épilepsie dans un livre de médecine Photo : capture d'écran

Les adeptes de l’émission se rappelleront que c’est lié à la scène coquine entre Pâquerette Deschamps et Donatienne Marignon. Angelique Marignon croyait que Pâquerette était en proie à des convulsions alors qu’en réalité, c’est son amie Donatienne, cachée par un rideau, qui la stimulait sexuellement… Ça n’en prenait pas plus pour ébruiter la rumeur que Pâquerette est atteinte du « mal du haut » (l’épilepsie)

Dans une autre scène qui fait sourire dans laquelle le docteur Marignon explique à sa femme, Angélique, que Pâquerette ne souffre pas d’épilepsie, mais plutôt d’une crise encéphalique, on aperçoit une autre illustration de Yannick Belzil, celui du corps féminin dans un manuel de médecine. Le docteur précise qu’il y a eu engorgement sanguin dû à une stimulation du clitoris, comme on peut le voir dans cet épisode vers 21:45.

L'illustration du corps féminin dans un livre de médecine Photo : Capture d'écran

Si ces illustrations sont très utiles pour appuyer une idée du scénario, elles comportent un certain défi. « C’est souvent très détaillé et ça demande beaucoup de retouches », explique celui qui a une formation de graphiste. Le tout part d’esquisses sur papier pour ensuite être finalisé dans Photoshop à l’aide d’une variété de pinceaux numériques qui donnent le rendu « d’époque » le plus fidèle.

Pour les besoins d’une scène qui montrait la couverture d’un livre « osé » intitulé La peau d’un homme, il a dessiné un couple qui danse collé, sans doute le summum de la sensualité qu’on pouvait voir à l’époque. Ce roman, écrit par Maurice Montégut et véritablement paru en 1887, fait partie d’une pile de livres qu’Aurélie, la fille de Georgiana Bouchonneau, apporte de Montréal dans ses bagages.

La couverture du roman La peau d'un homme Photo : capture d'écran

« Pas besoin d’tunnel. M’a vous creuser une travée à dynamite, moé. Ça s’ra pas long. » Le curé Labelle prononce ces mots en regardant un plan où l’on peut voir un tunnel et une montagne, d'autres dessins faits par Yannick Belzil.

Le curé Labelle Photo : capture d'écran

À voir : Le webdocumentaire des Pays d'en haut sur le chemin de fer

L’artiste qui travaille principalement dans l’industrie du jeu vidéo a aimé collaborer avec les accessoiristes des Pays d’en haut. « J’ai beaucoup appris sur l’illustration et l’esthétique de la fin du 19e siècle en travaillant sur la série. Surtout l’attention qui était portée aux détails afin de recréer des photos sous forme de gravures. Ça m’a aussi fait apprécier le talent des artistes de l’époque, qui ne devaient pas avoir accès à la fonction "annuler" dans Photoshop. »

Les pays d’en haut

Lundi 21 h