Les immigrants à l’honneur à l’émission Entrée principale

L’idée derrière la série d’entrevues « Parcours d’immigrant » est d’offrir la chance de raconter les histoires de ceux et celles qui construisent le Québec d’aujourd’hui; un endroit qu’ils ont eu comme terre d’accueil pour se bâtir une nouvelle vie. Voici donc les portraits de Lysiane, de Jeannine, de Patricia et de Kakim.

Lysiane Randria, originaire de Madagascar

Elle est arrivée au Québec il y a 18 ans, à l’âge de 24 ans. Titulaire d’une maîtrise en administration et spécialisée en entrepreneuriat, elle était auparavant professeure à l'université et travaillait dans des cabinets comme consultante en entrepreneuriat. Son mari, également malgache, était étudiant à la maîtrise en transport maritime à Rimouski. Elle l’a rejoint et, après s’être installés dans cette ville, ils ont déménagé à Montréal pour finalement s’établir à Québec.

Jeannine Hakizimana, originaire du Rwanda

Jeannine est arrivée au Québec en juillet 2018 en tant que demanderesse d’asile avec ses deux enfants de 5 et de 10 ans. Elle a fui la guerre et le génocide rwandais, puis transité par les camps de réfugiés du Congo et du Cameroun avant d’arriver ici. Aujourd’hui, elle est une Québécoise fière de ses origines.

Patricia Brullhardt, originaire de la Suisse

Elle est arrivée au Québec avec sa famille en 1995. Producteurs agricoles en Suisse, son mari et elle sont venus ici avec l’objectif de devenir propriétaires de leur ferme laitière. Ils se sont installés à Wickham, près de Drummondville.

Kakim Goh, originaire de Singapour

Il est arrivé à Montréal le 9 mars 1999, à l’âge de 26 ans. Artiste visuel, commissaire et travailleur culturel, il nous raconte son parcours d’intégration.

D’autres parcours de vie viendront ponctuer l’émission d’ici la fin de la saison, en avril prochain.

Connaissez-vous une histoire similaire? Qui sait : c’est peut-être la vôtre? Si vous avez envie de venir la raconter, vous pouvez écrire à l’équipe.

