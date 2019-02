Sophie Longpré est chef entraîneuse et coordonnatrice d’animaux sur des plateaux de tournage depuis plus de 20 ans. En plus de sa collaboration à 5e rang, elle a travaillé entre autres sur le plateau des émissions Bye bye 2018, Le cœur a ses raisons, Terreur 404, LOL, Comme par magie, Faits divers, Les beaux malaises, et sur celui des films Elvis Graton 2, La Bolduc, Hochelaga : terre des âmes, Et on pire on se mariera, Paul à Québec, etc.





Le plus important, c’est d’aimer les animaux. Sophie Longpré

Il y a toujours eu des animaux dans la vie de Sophie. D’ailleurs, les poules qu’on voit dans 5e rang lui appartiennent. Elle possède également un cochon miniature.



Selon Sophie, la principale qualité nécessaire pour pratiquer son métier, c’est d’aimer les animaux. Il faut comprendre leur routine, être à l’écoute de leurs besoins, être capable de se mettre à leur place, faire en sorte qu’ils se sentent bien pour qu’ils aient envie d’être sur un plateau et d’y revenir. Elle dit qu’il faut créer rapidement un lien avec les animaux afin qu’ils soient confiants et heureux de faire ce qu’on attend d’eux.





Lorsqu’il est nécessaire de le faire, je parle avec la réalisation et la production. J’apporte les restrictions et je m’assure de la sécurité des animaux et de leur bien-être. Sophie Longpré

Sophie Longpré, chef entraîneuse et coordonnatrice d’animaux Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette



Son métier exige aussi de la patience et beaucoup de préparation. Sophie prend donc soin de lire attentivement chaque scène qui implique des animaux et de préparer des plans d’action. Il est également important de comprendre le travail du réalisateur et le fonctionnement du plateau.



La scène des cochons malades de 5e rang



Dans le quatrième épisode de 5e rang, le personnage de Marie-Luce s’aperçoit que ses cochons sont malades. Il fallait donc trouver une façon de faire croire à la situation, mais avec des cochons en bonne santé. Avant de tourner la scène, Sophie a fait jouer les cochons dehors afin qu’ils courent et qu’ils dépensent de l’énergie. Au moment du tournage, elle les a fait entrer dans la porcherie. Comme ils étaient fatigués par l’exercice qu’ils venaient de faire, ils se sont endormis et sont restés tranquilles pendant la scène, faisant croire aux téléspectateurs qu’ils étaient mal en point.



Regardez la vidéo où Sophie parle de son travail avec les animaux :





Sophie Longpré, responsable des animaux



Un animal préféré?



Sophie aime travailler avec toutes sortes d’animaux, mais si on lui demandait de n’en choisir qu’un seul, elle opterait pour le cheval.