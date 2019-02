ICI Télé : la semaine du 2 février en image

Sophie Cadieux s'est fait chanter Hallelujah. À Tout le monde en parle, Patrice Godin a raconté qu'il faisait peur aux gens à l'épicerie. On a parlé de la course aux « J'aime » sur les réseaux sociaux à Marina Orsini. On a célébré les funérailles de Guy dans 5e rang. Dans Unité 9, Marie Lamontagne a enfin avoué à Lucie qu'elle était en réalité sa mère. Voyez ou revoyez les événements marquants d'ICI Télé dans l'album photo de la semaine!