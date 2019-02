Le retour de Notre vie sur ICI Radio-Canada Télé

Jack



Mise en contexte : Jack a grandi avec un père violent et alcoolique. Il a lui-même connu des problèmes d’alcool. De retour de la guerre du Vietnam et vivant de petits boulots, il s’apprête à commettre un geste illégal dans l’espoir de s’en sortir. Mais lorsqu’il entend chanter Rebecca dans un bar, il est totalement hypnotisé. Cette rencontre changera son existence.





Dans le passé : Jack est jaloux parce que Rebecca a décidé d’accompagner en tournée son groupe de musique, dont fait partie Ben, son ancien petit ami. Depuis peu, Jack a recommencé à boire. Il est saoul lorsqu’il décide d’aller voir Rebecca en spectacle et il frappe Ben. Rebecca annule sa tournée et ramène Jack à la maison. Ils ont alors une dispute monumentale et se disent leurs quatre vérités. Rebecca suggère à Jack d’aller vivre avec son ami Miguel le temps qu’ils réfléchissent tous les deux. Avant de partir, Jack dit à Rebecca : « T’es pas seulement ma grande histoire d’amour, Rebecca. T’as été mon coup de chance. »

Rebecca



Dans le passé : Rebecca a toujours rêvé d’embrasser une carrière de chanteuse. Elle tenait fortement à participer à la tournée avec son groupe de musique. C’était la première fois depuis très longtemps qu’elle se permettait quelque chose juste pour elle. Elle sent que les enfants, devenus ados, n’ont plus besoin d’elle et elle se sent désœuvrée.



Aujourd’hui : Rebecca explique à Randall pourquoi elle lui a caché l’existence de son père biologique (William). Elle craignait de le perturber et voulait le protéger. Elle lui présente ses excuses.





Randall



Aujourd’hui : Randall est bouleversé par la mort de William, son père biologique, qu’il a appris à connaître. Il cherche un sens à sa vie et décide de quitter son travail. Pour honorer la mémoire de William, il envisage d’adopter un enfant.





Kevin



Aujourd’hui : Kevin a renoué avec Sophie, son ex-femme. Il n’a pas déménagé à New York pour le travail, mais plutôt pour la reconquérir. Il espère la présence du critique du New York Times le soir de la première de sa pièce. Le critique n’y est pas, mais Ron Howard y est. Le réalisateur l’invite à auditionner pour son prochain film.





Kate

Aujourd’hui : À la mort de William, Kate réagit très fortement, comme si elle revivait la mort de son propre père. Randall l’encourage à parler de ses sentiments à ses proches, et en particulier à Toby, son amoureux. Kate confie donc à celui-ci qu’elle est responsable de la mort de son père. Nous n’en saurons cependant pas plus pour l’instant.



Dans un autre ordre d’idées, Kate réalise qu’elle désire fortement faire une carrière de chanteuse.





