Unité 9 : L’aveu tant attendu de Marie à Lucie

La semaine dernière, une nouvelle a frappé Lucie. Alors qu’elle venait de terminer un sevrage et qu’une nouvelle vie pleine d’espoir s’annonçait, elle a appris qu’elle était atteinte de leucémie. Dans l’épisode de ce soir, le médecin lui a annoncé que ça allait prendre beaucoup de courage et de volonté pour faire face à ce qui l’attendait, mais Lucie n’a pas caché qu’elle sentait ne pas avoir la force et l’envie de se battre.

Le médecin a été clair, la famille doit trouver des arguments pour convaincre Lucie de se battre et de suivre les traitements.

Rappelons que les deux femmes sont en froid depuis le mariage de Lucie, qui a tourné au cauchemar.

Après avoir fait des tests, Marie a annoncé à Lucie qu’elles étaient compatibles pour une greffe de moelle osseuse. Mais Lucie est restée de glace.

« Pourquoi c’est si important que ça que je reste en vie? Si je pouvais trouver une réponse à ça, ça m’aiderait à comprendre. » - Lucie

J’imagine qu’à ce moment précis, ces mots brûlaient les lèvres de milliers de téléspectateurs. « Allez, vas-y, c’est le temps de lui dire. La porte est grande ouverte! »

Marie est émue lorsqu'elle fait ses aveux à Lucie. Photo : Aetios Productions

Une scène d’une grande intelligence émotionnelle

Nous avons eu droit à une scène d’émotion extrêmement forte lorsque Marie a annoncé à Lucie qu’elle est sa vraie mère.

Si tu disais oui, c’est deux vies que tu sauverais, la tienne et la mienne. Si t’es plus là, je ne pourrai pas continuer. Lucie, je t’aime comme t’aimes Juliette. Je t’aime comme une mère parce que c’est ce que je suis. Je suis ta mère. C’est moi qui t’ai portée. Marie

« Je comprends tellement d’affaires. » – Lucie

« Peux-tu me pardonner d’avoir gardé le silence et de t’avoir privée de ta vraie mère. » - Marie

« J’ai rien à te pardonner. » – Lucie

Marie prend Lucie dans ses bras. Photo : Aetios Productions

Lucie se laisse prendre dans les bras de sa mère, mais on la sent terriblement tourmentée. On suppose qu’elle repense à plein d’épisodes de sa vie, comme la perte de son neveu (Sébastien) et sa nièce (Léa), qui étaient en réalité son frère et sa sœur.

Comment Marie dévoilera-t-elle à Lucie ses origines et les raisons qui expliquent son passage en prison? Nous sommes impatients de voir l’évolution du rapprochement mère-fille. L’auteur nous amènera sûrement dans des zones fragiles qui bousculent les émotions avec tous ses aveux.

