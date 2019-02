Yanick Dubeau, la surprise de District 31

Dans l’épisode du 31 janvier de District 31, après avoir été démasqué pour les meurtres de Charlène Baribeau et de Paule Lefebvre, le sergent détective Dubeau confie aux policiers avoir tué quatre autres femmes. C’est une fois de plus sur un suspens que l’auteur Luc Dionne laisse les fans de l’émission (qui sont près de 2 millions) dans l’attente du prochain épisode.



Regardez l'entrevue à Tout le monde en parle :

Entrevue avec Patrice Godin



Patrice Godin se dit à la fois emballé et troublé par son rôle de psychopathe. C’est la première fois qu’il joue un personnage aussi méchant. À savoir s’il craint que ce personnage lui colle à la peau, il répond qu’il ne croit pas qu’il en sera victime, surtout s’il sait bien choisir son prochain rôle.





En général, je suis assez souriant dans la vie, je dis bonjour au monde, je parle au monde… Ça casse l’image. Patrice Godiin



Peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, mais Patrice Godin est non seulement comédien, mais également auteur. En septembre dernier, il a publié son troisième livre, Sauvage, baby, un roman qui parle de guerre, de boxe, de prostitution et de transsexualité.



La course est un autre aspect de la vie de Patrice Godin qui lui tient à cœur. Il y a 10 ans, aux prises avec un problème de crises de panique, le comédien a décidé de mener une vie plus saine. Il participe désormais à des ultramarathons, une discipline qui lui a appris à se connaître.



En septembre prochain, Patrice participera pour la cinquième fois consécutive à une course de 24 heures au parc des Iles-de-Boucherville pour la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. Celui qui a été adopté à l’âge de 3 semaines veut montrer aux jeunes vivant une réalité semblable qu’ils sont aimés et qu’il faut s’accrocher à la vie.



Extrait de l'émission du lundi 4 février de District 31 :