Stéphane Rousseau, ému aux larmes à l’émission 1res fois

À partir de bobines de films super-8 qui appartenaient au père de Stéphane Rousseau, l’équipe de l’émission a préparé une vidéo dans laquelle on voit des images de l’enfance de l’humoriste, ainsi que des témoignages de George Therrien, un grand ami de la famille, et de Thérèse, la femme de son père.

Stéphane Rousseau, dont les parents et la sœur sont morts, n’avait jamais osé regarder ces films que son père lui avait donnés avant sa mort. Durant la vidéo présentée à l’émission, on voit un extrait d’une émission qui avait été tournée au domicile de Thérèse et son père, dans lequel celui-ci livre un touchant témoignage à son fils.

L'humoriste reçoit un grand témoignage d'amour.

L’émission mettait également en vedette Mariepier Morin, qui a également eu son lot d’émotions, notamment en revoyant son ancien entraîneur de patinage artistique.

Sur le site de 1res fois, on peut voir les coulisses de l’émission et les commentaires qui sont émis durant la pause, ainsi que la rencontre entre Stéphane Rousseau et George Therrien.

