Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin dans la nouvelle série de Serge Boucher

L’annonce d’une nouvelle série de Serge Boucher est toujours excitante. Quand on apprend que les têtes d’affiche sont Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin, on salive encore plus. À la lecture du synopsis, on comprend que l’on nage dans les mêmes eaux qu’Aveux, Apparences et Feux, trois séries aux scénarios relativement complexes et aux intrigues mystérieuses et fascinantes. C’est d’ailleurs le réalisateur Claude Desrosiers, qui avait travaillé sur deux d’entre elles, qui sera aux commandes pour Fragile.

Le point de départ de l’histoire est le décès nébuleux de Félix Bachand (Marc-André Grondin) et de Dominic Couture (Pier-Luc Funk). À partir de cet événement, on nous raconte à rebours leur rencontre improbable. Malgré la douzaine d’années qui les séparent et leur différence de classe sociale, les deux hommes tisseront des liens, desquels naîtront des secrets et des liaisons dangereuses que leurs familles respectives tenteront de mettre au jour à la suite du drame.

La distribution compte également Christian Bégin et Isabelle Vincent, qui interpréteront les parents de Félix, Sandrine Bisson, qui campera la mère de Dominic, ainsi que Martin Drainville, Valérie Blais, Yvan Benoit, Monia Chokri, Maxime De Coteret, Juliette Gosselin, Nadia Kounda, Simon Larouche, Martin David Peter et Ted Pluviose.

La distribution de la série Fragile Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

Une histoire de Ski-Doo

Le tournage débute le 3 février. Il nous offrira donc des scènes hivernales, ce qui est plutôt rare dans les séries québécoises. En début de conférence de presse, Serge Boucher a spontanément décrit Fragile comme une série d’hommes et de Ski-Doo. Plus tard, lorsqu’on l’a questionné à ce sujet, l’auteur a précisé sa pensée. « C’est la rencontre entre un homme aisé qui vivait à Montréal qui fait un retour chez ses parents et le petit jeune qui a son garage. C’est pour ça que je parle d’histoire de char, de mécanique. »

C’est une histoire de mécanique humaine Serge Boucher

Toujours selon l’auteur, parmi ses œuvres télévisuelles passées, c’est avec Feux que la nouvelle série a plus de parenté, notamment en ce qui concerne la structure. Dans les deux cas, on part d’un événement (en l’occurrence, la mort des deux hommes), pour y revenir à la fin et le décortiquer entre les deux. Sont donc à prévoir les sous-textes à décoder, l’émotion et la subtilité, marque de commerce de Serge Boucher.

La série sera diffusée d’abord sur ICI Tou.tv Extra et plus tard sur ICI Radio-Canada Télé.