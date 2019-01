3 nouvelles émissions qui développent l’imagination des enfants

Danser sa vie

Massi et Alice Photo : Attraction

Danser sa vie Photo : Attraction

Les youtubeurs Alice Morel-Michaud et Massi Mahiou nous donnent des astuces pour rendre le quotidien plus amusant : danser! Grâce à leur imagination, ils transforment chaque geste en une fête. Saviez-vous qu’on pouvait faire une chorégraphie en flattant un chat, valser en changeant les draps de son lit, danser en mangeant une glace ou encore en essayant d’éviter d’être piqué par des moustiques?

-On danse les samedis (9 h 45 et 9 h 55) et dimanches (8 h 22 et 9 h 20) en regardant ICI Radio-Canada Télé

-Et l'on continue de bouger dans la zone Jeunesse et sur ICI Tou.tv!

Lilou Bambou

Lilou Bambou Photo : Victory Arts

Lilou Bambou Photo : Victory Arts

Le plus adorable des pandas découvre les choses de la vie : se brosser les cheveux, prendre des photos, jardiner, faire des tours de magie, ranger ses jouets, manger des bananes ou encore se faire des amis. En suivant ses aventures, les tout-petits apprennent en même temps qu’elle ces petits rituels.

-On s’émerveille avec Lilou Bambou les samedis (6 h 10) et dimanche (6 h 22) à ICI Radio-Canada Télé

-Et l'on s’amuse dans la Zone des petits avec ses vidéos et ses coloriages rigolos

Explique-moi ça

Une fourmi ouvrière Photo : Toast

Un arc-en-ciel et une prairie Photo : Toast

Dans de courtes vidéos ludiques, les enfants trouvent les réponses à un tas de questions qu’on se pose. Comment les caméléons changent-ils de couleur? Pourquoi les ecchymoses changent-elles de couleur? Comment le volcan entre-t-il en éruption? Pourquoi l’oignon fait-il pleurer? Pourquoi les moufettes sentent-elles mauvais? Comment les arcs-en-ciel se forment-ils?

-On apprend plein de choses du lundi au vendredi à 6 h 57 à ICI Radio-Canada Télé

-Et l'on parfait nos connaissances dans la zone Jeunesse!