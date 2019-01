Le nouveau Guide alimentaire canadien est sur toutes les lèvres

Le nouveau menu de Santé Canada a suscité beaucoup de réactions au sein de la population depuis une semaine. Moins de produits laitiers et de nouvelles façons de consommer ses protéines : cette nouvelle mouture du guide polarise les débats, comme on a pu l'entendre à l'émission Tout le monde en parle. Le sujet a aussi été tourné à la blague aux émissions ICI Laflaque et Infoman. Consultez ce condensé de reportages pour vous en faire votre propre idée!