Pierre-Yves Lord animera le nouveau jeu télévisé Mémorable!

Mémorable! prendra la case horaire de Silence, on joue! à partir du 22 avril, pour une durée de six semaines. « Les équipes seront formées de concurrents féroces », promet Pierre-Yves Lord, qui se voit confier un premier mandat à Radio-Canada. Parmi les personnalités connues du public qui participeront à l'émission, il cite Anne-Élisabeth Bossé, Pierre Hébert, Élyse Marquis, Debbie Lynch-White, Rémi-Pierre Paquin ou encore Mehdi Bousaidan.

Pierre-Yves Lord fait son arrivée à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

« On fait appel à la mémoire de nos joueurs. Je donne les réponses et ensuite je pose les questions. » Les participants devront utiliser leur « mémoire linguistique et visuelle » à court terme pour tenter de remporter la partie et un montant hebdomadaire de 10 000 $. « C’est le lobe préfrontal qui est utilisé, comme le démontrent de nombreuses études », dit Pierre-Yves Lord en riant. Pour accéder à l’épreuve finale et gagner le plus d’argent possible, ils devront non seulement déjouer l’adversaire, mais également éviter les pièges tendus par les mécanismes de leur cerveau.

À la conquête du marché international?

L’émission, qui est produite par Avanti, est un nouveau concept. « Ça pourrait être développé à l’international; on croit beaucoup à ce format », dit Dominique Chaloult, la directrice générale d’ICI Radio-Canada Télé. Ce sont les sœurs Catherine et Julie Larose, qui ont été scriptrices pour des émissions comme Pyramide, Privé de sens et Silence, on joue!, qui sont derrière cette nouveauté télévisuelle.