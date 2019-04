District 31 : le déjeuner-surprise de Yanick Dubeau

Nous savons maintenant que le numéro fantôme 514 555-0172 appartient à Yanick Dubeau et que ce dernier a communiqué à maintes reprises avec Paule Lefebvre, Charlène Baribeau et Lily Ladouceur.

Gabrielle réagit fortement lorsque sa gang lui dresse un compte-rendu de toutes les preuves qu’ils ont accumulées contre Yanick.

Gabrielle qui s'excuse et se lève. Photo : Aetios Productions

Amélie l’a échappé belle! Elle savait trop bien que c’était la fin pour elle. Le repas servi par Yanick ressemblait au dernier repas d’un condamné à mort.

Yanick qui apporte le repas à Amélie. Photo : Aetios Productions

Yanick a eu droit à tout un déjeuner-surprise!

On va sortir les vrais arguments. Patrick

Amélie qui saute sur Yanick. Photo : Aetios Productions

On dirait bien qu’on vient d’ouvrir une boîte de Pandore et qu’on découvrira de gros noms liés de près à des cas non résolus de disparitions de femmes.

Extrait du 28 janvier 2019

