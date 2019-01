Unité 9 : Jeanne revisite son enfance dans une scène poignante

Probablement l’une des plus belles scènes de toute la série, ce moment s’est produit à la toute fin de l’épisode. On y voit Jeanne en boule, perdue dans ses pensées, qui s’imagine retourner vers sa maison d’enfance, libérer la Jeanne enfant qui vit dans un milieu austère et violent.

L’image de Jeanne transportant la jeune Jeanne (interprétée par Ariane Dubreuil), blessée au visage au même endroit, est puissante et évoque à merveille cette libération du passé. Le tout au son de la très belle pièce de Salomé Leclerc La fin des saisons, tirée de son dernier album, Les choses extérieures.

À la fin des saisons, les oiseaux s’inclinent. Déjà on est loin de l’enfance, si près à la fois. Déjà on aperçoit la chance de vivre une deuxième fois. Salomé Leclerc (La fin des saisons)

Regardez l'extrait.

Unité 9

Mardi 20 h