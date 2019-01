Entrevue avec Mel et Oli de l'émission Oniva!

Oniva! est une émission très drôle. Est-ce que la liberté de ton est totale?

Mel : C’est une émission qui est destinée aux enfants, alors naturellement, quand on écrit, on va avoir tendance à s’amuser avec les mises en scène, à inclure des absurdités ou des blagues. On peut creuser dans notre imaginaire et créer des personnages qui vont aller avec le thème de la semaine. Il n’y a pas de convention, mais disons qu’une émission pour enfants sérieuse, ce serait pas mal plate!

Oli : Absolument d’accord avec Mel. C’est une petite production, on a peu de budget, mais en contrepartie, on développe pas mal l’émission comme on veut. C’est rare d’avoir autant de liberté, surtout à Radio-Canada. Ma seule ligne directrice, pour le ton, à part éviter la vulgarité, c’est de ne pas infantiliser notre public.

Je me dis toujours qu’on doit respecter l’intelligence des jeunes et les traiter en égaux. Oli

Comment choisissez-vous les sujets abordés à l’émission?

Mel : À la fin de chaque saison, toute l’équipe d’Oniva! se rencontre pour discuter des thèmes possibles pour la prochaine saison. On fait aussi des rencontres virtuelles avec des jeunes dans les écoles de partout au pays pour connaître leurs idées, qui se renouvellent année après année. Après tout, c’est pour eux qu’on fait l’émission.

Oli : Avec les années, j’ai tendance à vouloir aborder des thèmes plus sérieux, comme la politique, les premiers peuples, l’Afrique. J’aime explorer des sujets complexes, épineux, mais le faire avec des nuances et sans tomber dans le dogmatisme ou le simplisme. Selon moi, il n’y a pas de mauvais sujets, juste des façons maladroites de les traiter.

L'artiste visuelle de Saskatoon, Zoé Fortier, parle du rôle des couleurs dans son métier et sa vie personnelle Photo : Radio-Canada

Comment se passe une journée de tournage?

Mel : Il y a deux types de journées de tournage : en studio et dans les écoles. Lorsqu’on tourne dans le studio d’Oniva!, on se lève vers 5 h 30 (pour moi, à cause des cheveux et du maquillage!) et on tourne le plus tôt possible pour ne pas (trop) déranger nos collègues qui travaillent dans la salle des nouvelles. L’animateur en studio interagit avec l’autre qui est dans l’école et qu’on voit à l’écran, et non, ce n’est pas en direct. Les jours de tournage dans les écoles, on se lève tôt aussi. En arrivant, on rencontre les jeunes et on leur explique le déroulement de la journée. L’équipe prépare ensuite les lieux de tournage (souvent la bibliothèque, le gymnase ou une salle de classe). Quand on est prêts, on tourne le premier jeu avec les jeunes. Il y a trois jeux à filmer par jour. À la fin, on tourne les mises en scène entre Mel et Oli dans les corridors de l’école. Si on n’est pas trop brûlés, on commence à tourner un « Où est Mel/Oli? ».

Donc ça fait des grosses journées, mais on s’amuse aussi beaucoup et on adore passer du temps avec les jeunes! Mel

Oli : Ouais, nos journées de tournage sont pas mal intenses. Quand Mel parle de « notre équipe », c’est en fait deux personnes : notre réalisateur et notre caméraman. Une toute petite équipe. Et des grosses journées. Je dis souvent qu’on fait de la télé de guérilla : c’est dur de faire autant avec si peu, mais avec la bonne équipe, bien rodée, on y arrive.

Avez-vous une anecdote de tournage amusante à nous dévoiler?

Mel : Je ne suis pas une très bonne cascadeuse… Quand on tournait le sketch à la Charlie Chaplin pour l’épisode « Multicolore », je devais tomber après avoir fait semblant de me cogner contre l’échelle que traînait Gaétan Benoit (le réalisateur). Après quelques essais peu convaincants, j’ai décidé de jouer le jeu de façon plus intense. Résultat : je me suis solidement frappé la main et je suis tombée pour vrai. J’ai dit un gros « ouch! » une fois la caméra éteinte. C’est la séquence qu’on a décidé de garder dans l’émission! Disons que c’était la plus réaliste, évidemment.

Oli : Après six ans, j’en ai plein, mais la plus épique est sans contredit la fois où j’ai été attaqué en plein hiver par un rat musqué sur le lac Manitoba. Le petit maudit m’a foncé dans la fourche comme un écureuil sur des noix. Et si vous ne me croyez pas, regardez la fin du segment « Où est Oli? » de l’épisode sur les premiers peuples. Ne faites jamais confiance à un rat musqué.

Cette semaine, Oli découvre une ville au nord du Nouveau-Brunswick: Miramichi! Photo : Radio-Canada

À quoi peut-on s’attendre dans cette nouvelle saison?

Mel : De belles rencontres avec des jeunes de partout au Canada; des jeux amusants, éducatifs et artistiques; des recettes délicieuses et parfois volontairement dégoûtantes; des découvertes de coins de pays; des réponses à nos questions; des nouvelles histoires et des nouveaux personnages; sur les réseaux sociaux, le retour de Bernard et l’arrivée de Kimberley; des folies, des surprises et bien plus encore!

Oli : Quoi ajouter? Je dirais l’arrivée de Mel et le départ d’Oli. C’est ma dernière saison, alors c’est un dernier tour de piste pour moi, le vieux routier, et je suis bien content que Mel amène son énergie et sa touche à l’émission. On passe le flambeau cette année, et on découvre ensemble ce qu’Oniva! va devenir, c’est pas mal cool.

Mel, c’est ta première saison en tant qu’animatrice à Oniva!. Comment se sont passées les auditions?

Je me suis sentie incluse dans la grande famille d’Oniva! dès qu’on m’a accordé le poste. À ma première semaine de travail, l’équipe s’est réunie au grand complet pour parler de la nouvelle saison et il y avait vraiment une belle ambiance. Mes collègues aiment le travail bien fait et ont aussi un bon sens de l’humour, donc on est sur la même longueur d’onde. Mes journées préférées sont celles où on a des tournages, soit dans les écoles avec les jeunes, en studio ou pour des projets spéciaux. L’énergie monte et ça fait de beaux défis à relever!

Mélissa découvre la ville d'Edmonton en Alberta tout en dansant! Photo : Radio-Canada

Mel, décris-nous Oli en trois mots.

Positif, drôle et philosophe. Ça fait quatre ça, non? Maintenant 10. OK, j’arrête.

Oli, décris-nous Mel en trois mots.

Ambitieuse, talentueuse et travaillante.

