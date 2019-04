District 31 : le temps est compté pour Yanick Dubeau

Laurent Cloutier est libéré, car le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’a pas assez de preuves solides pour l’accuser de la disparition d’Amélie.

Moi, je ne le "trustais" pas. Il haït les escortes. Il sacrait des volées aux pimps et battait les filles. Je ne l’ai jamais aimé. Virginie Francoeur à Laurent Cloutier

Laurent Cloutier qui donne un coup de poing sur la table. Photo : Aetios Productions

Quant à Amélie, elle comprend qu’elle n’est pas la première victime de Yanick Dubeau lorsqu’elle fait la découverte d’une lettre de Charlène Baribeau cachée sous le matelas. Terrifiée, elle confronte Yanick et lui fait savoir qu’elle est au courant qu’il y a eu d’autres filles captives avant elle et qu’elle est certaine qu’elle crèvera dans son sous-sol.

Tu es cute, mais je vais te montrer c’est qui le boss icitte. Yanick à Amélie

Yanick Dubeau qui parle à Amélie. Photo : Aetios Productions

Yanick Dubeau sent la soupe chaude et on dirait bien que son petit jeu est de se mettre tout le monde à dos afin de préparer son transfert d’ici deux semaines.

Bruno, y a une pomme pourrie dans le panier, puis je viens de la trouver. Patrick

Bruno Gagné qui réagit à ce que Patrick Bissonnette vient de lui annoncer. Photo : Aetios Productions

Voici un extrait du prochain épisode

Extrait du 21 janvier 2019

District 31, du lundi au jeudi 19 h



Page Facebook