Infoman et son premier gala journalistique

Ayant accumulé une quantité phénoménale de gaffes et bévues de journalistes d'ici et du reste du monde, l'équipe d'Infoman nous offre son premier gala journalistique. Entre hommage et bonne rigolade, cette émission nous montre des journalistes qui en arrachent en ondes, nous offre une déclaration d'amour envers les journaux régionaux et nous fait faire un voyage dans le passé.