Les cartes blanches Juste pour rire : 4 humoristes québécois, 4 galas d’exception

Quatre samedis de suite à 21 h à ICI Télé, Juste pour rire nous propose des soirées à l'ambiance feutrée et à l'humour savoureux. Pier-Luc Funk, Laurent Paquin, Les Denis Drolet et Jérémy Demay sont chacun à la barre d'une émission et invitent des artistes à les accompagner.