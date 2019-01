Unité 9 : Quel avenir pour Jeanne, Marie et les autres détenues?

Alors que pour certaines détenues, comme Shandy, le pire s’est déjà matérialisé, d’autres, comme Suzanne et Henriette, commencent à voir la lumière au bout du tunnel.

Ce qu’on découvrira au fil des semaines

- Est-ce que Marie se libérera du lourd secret qu’elle porte? Fera-t-elle la paix avec Lucie en lui avouant tout?



- Jeanne rencontre enfin le père biologique de son enfant et apprend la vérité sur son agression. Accordera-t-elle la garde de l’enfant à Patrick ou changera-t-elle d’idée et finira-t-elle par reconnaître et accepter son enfant et lutter pour ses droits parentaux? Avec l’aide d’Eyota, réalisera-t-elle qu’il existe un monde pour elle hors de la violence et de la prison?



- Ronald, le nouvel aumônier, est capable d’en prendre et ne se laisse pas démonter par les confidences des détenues, et ce, même quand Boule de quilles raconte en termes crus des agressions dont elle a été victime à l’école. Sera-t-il d’une aide précieuse pour l’évolution du plan correctionnel des détenues?



- Steven est extrêmement troublé par des confidences de la mère de Macha sur ce qu’elle a vécu enfant. Pourra-t-elle obtenir de l’aide auprès du personnel du pénitencier de Lietteville?



- Suzanne prend enfin son envol et déménage de chez Marie avec l’aide de ses fils, qui ne manquent pas d’exprimer toute leur gratitude à Marie.

