Le réveillon télévisuel du 31 décembre

19 h – En direct du jour de l’An

France Beaudoin est de retour pour une septième année, et l’animatrice prend plus que jamais plaisir à surprendre ses invités et les téléspectateurs en enveloppant de mystère et d’émotions vives sa grande fête de fin d’année. Il est impossible de savoir d’avance quelles seront les personnalités qui verront leur univers musical revisité le soir du 31 décembre, mais vous pouvez toujours tenter de deviner…

Les invités d'En direct du jour de l'An Photo : Radio-Canada

L'émission sera en rediffusion le 1er janvier à 18 h 30.

20 h 30 – À l’année prochaine

La populaire émission de radio À la semaine prochaine présente encore une fois cette émission festive enregistrée au Club Soda. La revue humoristique du concepteur-animateur Philippe Laguë vous en fera entendre de toutes les couleurs avec ses parodies, ses imitations, ses chansons et ses nouvelles. Une heure de fantaisie inspirée et débridée avec Philippe Laguë et ses complices Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet.

L'émission sera en rediffusion le 2 janvier à 20 h.

22 h - Infoman 2018

Jean-René Dufort et son équipe vous invitent à revoir une année qui s’est déclinée en d’innombrables « C ». « C » comme dans canicule, cônes oranges ou culturelle, et plus précisément appropriation culturelle. Et puis des « C », en voulez-vous en v’là : CAQ, caravane de migrants, Charlevoix, cannabis, et ce cr#@&?& de Donald Trump. Charmant, caustique et un peu crapaud, c’est Infoman 2018, et c’est à ne pas manquer!

Infoman 2018

L'émission sera en rediffusion le 1er janvier à 20 h.

23 h – Bye bye 2018

Entrevue avec Pierre Brassard, Véronique Claveau, Anne Dorval, Patrice L'Écuyer, Claude Legault et Simon Olivier Fecteau

Cette année, le Bye bye célèbre son 50e anniversaire. C’est ce qu’on appelle une véritable tradition, sans contredit l’émission la plus attendue de l’année pour quelque 3 millions de téléspectateurs, puis la plus commentée. Pour célébrer dignement cet anniversaire, de nombreux invités spéciaux se joindront à la recrue Claude Legault, qui sera de la distribution, composée aussi de Véronique Claveau, d'Anne Dorval, de Pierre Brassard et de Patrice L’Ecuyer.

Les invités spéciaux :

L'émission sera en rediffusion le 1er janvier à 21 h.

00 h 30 – Les coulisses du Bye bye 2018

Cette année encore, nous serons invités à découvrir l’envers du décor avec la distribution et les invités spéciaux qui ont marqué les 50 dernières années du Bye bye. Ces vedettes accorderont des entrevues exclusives, et la caméra dévoilera certains des meilleurs moments de leur passage dans le Bye bye.

L'émission sera en rediffusion le 2 janvier à 21 h.

