Les moments culturels marquants de 2018

Pour la troisième année, La revue culturelle animée par André Robitaille témoigne de l'effervescence culturelle partout au pays.

Cette année, Gilles Vigneault a célébré son 90e anniversaire en lançant un nouvel album et un recueil de poésie, Kim Thúy a été finaliste au prix Nobel alternatif de littérature, les spectacles de Robert Lepage SLĀV et Kanata ont suscité un vif débat sur l’appropriation culturelle et Loud a remporté le Félix de l’album hip-hop de l’année.

Lors de l'émission, des discussions mettront l'accent sur les artistes et artisans qui ont marqué les 12 derniers mois. André Robitaille rencontrera des femmes qui ont su faire revivre des artistes qui ont marqué notre passé : Marie-Thérèse Fortin (Gabrielle Roy), Debbie Lynch-White (La Bolduc) et Ines Talbi (Pauline Julien).

L'effervescence culturelle jaillit partout au Canada. André Robitaille parlera aussi de l’importance de créer des œuvres qui résonnent à l’extérieur des grands centres avec l’auteur acadien Gabriel Robichaud, l’humoriste et conteur Boucar Diouf, la chanteuse country Guylaine Tanguay et le comédien Guillaume Cyr.

De petits nouveaux se sont également fait entendre. L’animateur s’entretiendra avec des artistes qui ont connu une première expérience convaincante : Mehdi Bousaidan, pour son premier spectacle solo en rodage; Sophie Dupuis, pour son premier long métrage Chien de garde, qui représentait le Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère; Charlotte Aubin, pour son premier recueil de poésie, Paquet de trouble; Vanesa Garcia-Ribala Montoya, pour sa nomination en tant que première danseuse des Grands Ballets canadiens, et Tristan Azar, pour son rôle dans le spectacle musical Les choristes.

L'animateur se demandera comment signer une direction artistique qui parle au plus grand nombre dans le respect de toutes les cultures avec les nouveaux codirecteurs de la Compagnie Jean Duceppe David Laurin et Jean-Simon Traversy, la conservatrice de l’art moderne du Musée national des beaux-arts du Québec Anne-Marie Bouchard, le responsable de la programmation de Fierté Montréal Jean-François Guevremont (Rita Baga) et le directeur sortant du théâtre La Licorne Denis Bernard.

Aussi, deux pianistes qui brillent ici et ailleurs en cumulant des millions d’écoutes sur le web seront en vedette : Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais.

Il faut également souligner le succès des artistes autochtones Elisapie Isaac, Caroline Monnet et Jeremy Dutcher; la réussite du long métrage d’animation Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière, présenté au Festival international du film de Venise; l'inauguration du sixième parcours nocturne de Moment Factory à Whistler cet été; l’année incroyable du comédien Théodore Pellerin; la remise du Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie des romans et nouvelles à Karoline Georges pour son roman De synthèse, et bien plus encore.

