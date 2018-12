La petite histoire de La fureur

Centre Bell, avril 2003. Véronique Cloutier vient d’animer La fureur pour la dernière fois. Encore sous l’effet de l’adrénaline et sous le coup de l’émotion, elle donne à chaud une entrevue à Christiane Charette. Véro affirme avec assurance qu’elle « ne fera plus jamais quelque chose d’aussi gros ». « J’ai encore du plaisir à le faire, mais un moment donné, il faut faire autre chose. Je ne veux pas choisir la facilité dans la vie », explique-t-elle. Quinze ans plus tard, à son émission Rétroviseur consacrée à La fureur, l’invité Sébastien Benoît lui demande si effectivement c’est ce qu’elle a fait de plus important à la télévision et elle lui répond : « Oui, je n’ai rien vécu qui peut accoter ça. J’ai fait plein d’autres projets, de beaux succès, mais rien qui ne s’apparente à ça. C’est très précieux pour moi. » »

Les débuts

Diffusée de 1998 à 2007, La fureur est certainement l’une des émissions de variétés les plus populaires de l’histoire de la télévision québécoise. C’est Guy Cloutier qui propose ce concept qui vient de France. Il considère que ce jeu musical est tout désigné pour sa fille qui anime alors La tête de l’emploi. Radio-Canada place d’abord l’émission dans sa grille horaire d’été, le jeudi à 20 h. « Ça a connu un succès assez rapide. Je me rappelle encore où j’étais quand j’ai appris qu’on franchissait le million de téléspectateurs pour la première fois », raconte Ève Déziel.

Aujourd’hui productrice de contenu à KOTV, Ève a été aux premières loges tout au long de l’aventure de La fureur, d’abord comme directrice artistique, puis comme productrice lors des deux dernières années. Elle s’occupait notamment de la conception des jeux et des textes d’enchaînement de Véro. « Avant que l'émission soit en ondes, lorsqu'on invitait des personnalités, peu d'entre elles voulaient participer. Ne connaissant pas l’émission, elles étaient réticentes par exemple de devoir chanter en direct. Cette réticence n’a pas duré », dit-elle en riant.

Devant ce succès populaire et critique (les premiers papiers de la critique Louise Cousineau étaient élogieux), Radio-Canada décide de continuer à diffuser La fureur à l’automne 98, mais cette fois le vendredi à 20 h. Les personnalités qui y participent sont jeunes et dynamiques. Parmi les invités qui reviennent régulièrement à l’émission, on trouve notamment Linda Malo, Isabelle Brossard, Sébastien Benoît, Jean-René Dufort, Jean-Michel Dufaux, Marie Plourde, Élyse Marquis et Alex Perron. C’est sur le plateau de La fureur que Véro et Louis Morissette se sont rencontrés. D’autres couples se sont aussi formés grâce à l’émission : Sophie Prégent et Charles Lafortune ainsi que Sébastien Benoît et Natasha St-Pier. Voilà pour les potins.

Isabelle Brossard, Geneviève Borne et Mahée Paiement Photo : KOTV/capture d'écran

L’effervescence du direct

Sur la quinzaine de moutures de La fureur calquées sur le modèle français, c’est la version québécoise qui a duré le plus longtemps (sans interruption). C’est aussi la seule qui était diffusée en direct.« Tourner en direct ou pas dans le cas de La fureur, ça faisait toute la différence. Nous avons dû préenregistrer quelques émissions et on voyait que ce n'était pas tout à fait la même chose. », explique Ève Déziel. Si le direct apporte une effervescence dans le studio 42, il peut aussi donner lieu à des moments plus embêtants. Par exemple, lors de l’émission spéciale sur les 20 ans de Rock et Belles Oreilles, Chantal Francke trébuche sur un moniteur derrière le comptoir des filles et se blesse sérieusement à un pied. Incapable de poursuivre l’émission, elle doit quitter le studio en ambulance et c’est Véro qui la remplace dans le pot-pourri que le groupe doit chanter plus tard. Heureusement, l’animatrice connaît les paroles par cœur