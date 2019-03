District 31 : une finale saisissante avec Yanick Dubeau

Attention, divulgâcheurs : ne lisez pas ce texte si vous n’avez pas vu le dernier épisode avant les Fêtes de District 31. Nous révélons le dénouement de l’intrigue.

Aviez-vous prédit que Yanick Dubeau laisserait partir Charlène Baribeau de cette façon (meurtre par fentanyl)? Si on ne sait pas encore exactement ce qui a conduit Charlène Baribeau dans le sous-sol de Dubeau pendant trois ans, on a au moins maintenant une petite idée de comment il a pu s’y prendre.

On est arrivé au bout de la route, Charlène. Il y a du monde qui vont venir te chercher. Je veux que tu retrouves ta liberté. Yanick Dubeau

Est-ce que l’histoire se répétera? Notre Amélie repentante est-elle en danger en rendant visite à Yanick Dubeau? Subira-t-elle le même sort que Charlène Baribeau? Lui qui semblait très sympathique et empathique envers Amélie a soudainement retrouvé son air de psychopathe. Rappelons qu’elle a également reçu des menaces de Robyn Sobers et de Laurent Cloutier. La pauvre n’est pas sortie du bois.

Amélie, calme-toi. Je vais te donner mon adresse, pis tu vas venir chez moi. Je vais m’occuper de toi, moi. Yanick Dubeau

Plusieurs intrigues qui persistent depuis longtemps ont été conclues dans cette première partie de la troisième saison de District 31.

Charlène Baribeau et Yanick Dubeau Photo : Aetios Productions

La disparition de Charlène Baribeau nous a tenus en haleine depuis septembre. C’est fini pour elle! Nous verrons en janvier si le retour de Patrick Bissonnette au poste fera avancer l’enquête et le mettra sur de nouvelles pistes. Il vient d’ouvrir une boîte de Pandore en fouillant dans la vie de Paule Lefebvre (gérante d'escortes). Patrick Bissonnette n’est pas du genre à lâcher le morceau finalement.

Toute l’affaire de Baribeau cache quelque chose de gros. Et il manque le tiers des documents. Patrick Bissonnette à Noélie St-Hilaire

Patrick Bissonnette et Bruno Gagné Photo : Aetios Productions

Aujourd’hui, mon beau garçon, si tu étais un peu plus up to date, tu saurais qu’un téléphone, ça se sauvegarde automatiquement dans le cloud. Tu peux le perdre, te le faire voler et retrouver toutes les données, contacts… Cours de police 101 Patrick à Bruno

Les deux coéquipiers vont-ils enfin trouver ce qu'ils cherchent grâce au fameux numéro 514 555-0172?

Léopold Jean, c’est un nom qu’on entend depuis presque le début de District 31, plus précisément depuis le dixième épisode. Rappelez-vous, il avait été un suspect dans l’affaire du meurtre de Julie, la blonde de Félix, le fils de Laurent. Il a ensuite été assassiné à l’épisode 115, un crime qui n’avait pas été résolu par les policiers jusqu’à tout récemment. Nous en sommes maintenant à l’épisode 300. Comme les enquêteurs du 31, on avait aussi très hâte que l’affaire Léopold Jean soit bouclée. Avec les déclarations d’Amélie, de Virginie, de Viviane Déry et de Pascale Gladue (cousine de Virginie), le tout s’enligne pour se régler, à moins que les menaces de Robyn Sobers ne fassent déraper l’enquête.

Le cas de Sophie Carignan, la veuve de Phaneuf, a pris fin abruptement. Sa poursuite contre les autorités s’est réglée à l’amiable, mais les motards voulaient se faire rembourser la dette de 800 000 $ de son mari, et Carignan, qui a du front tout le tour de la tête, ne s’est pas laissé intimider. Elle l’a payé de sa vie.

Gabrielle Simard et Louis Bourgoin Photo : Aetios Productions

Quant à la lieutenante-détective Gabrielle Simard, on connaît enfin les raisons qui l’ont amenée au district 31. Elle a choisi son camp et tient remarquablement tête à Louis Bourgoin, le directeur général du SPGM.

Chiasson est une coche au-dessus de tout le monde et c’est ça que vous n’êtes pas capables d’admettre… Là, tu le transfères, lui, ou tu me transfères, moi, parce que je refuse de continuer à lui jouer dans le dos comme ça. Ce monde-là ne mérite pas ça. Gabrielle Simard à Louis Bourgoin

La reverra-t-on en janvier ou Bourgoin la menacera-t-il, elle aussi, de la changer de district?

Le commandant Chiasson est dans de beaux draps depuis la mort de Phaneuf. Des soupçons planent au-dessus de sa tête. Laurent Cloutier, Daniel Chiasson et Maxime Vézeau doivent-ils encore craindre des représailles contre eux? L’Italien de New York plaidera-t-il coupable comme prévu? Pourront-ils tous retrouver une paix d’esprit? À suivre…

Jean Brière calmera-t-il ses ardeurs après les menaces de Chiasson ou continuera-t-il à enquêter à propos de l’affaire Phaneuf pour enfin connaître la vérité?

Finalement, le passé de Yanick Dubeau soulève beaucoup de questions auprès des enquêteurs, ce qui le rend sur la défensive et parfois trop soupe au lait.

Noélie St-Hilaire Photo : Aetios Productions

Tu ne travaillais pas à la moralité, toi, dans le passé? Ça se peut pas que t’aies jamais entendu parler de Paule Lefebvre. Dans le temps, la prostitution, c’était illégal. Son nom devait circuler et tu devais connaître tout le monde autour d’elle. Noélie St-Hilaire à Yanick Dubeau

Vous avez manqué la troisième saison de District 31? Voici un aperçu des intrigues marquantes de la saison. Vous pouvez revoir tous les épisodes ici :

Un bébé naissant est retrouvé mort dans un conteneur de vêtements. Cette découverte met au jour un réseau de trafic d’enfants sur l’internet clandestin (le dark net ).

). Hanna Mansouri, une jeune musulmane lesbienne, est victime d’un crime d’honneur et enlevée par son frère. L’affaire de la mort du proxénète Léopold Jean refait surface.

Le patrouilleur Francis Desmarais est assassiné.

Le criminel Marc-André Bouillon (David Giguère), le même qui a assassiné Francis Desmarais, fait une mise au point sur la mort de Jeff Morin.

Exploitée, une aide-domestique étrangère se suicide.

Myriam Laforest, enseignante de français accusé d’agression sexuelle envers un élève, s’est enlevé la vie.

Une affaire de piratage informatique de notes implique un ministre.

Vincent Nantel est frappé par sa conjointe (Nicole Sirois). Elle est porteuse du VIH depuis trois ans et ne lui a rien dit.

Un violeur en série agresse plusieurs femmes chez elles à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique.

La sergente-détective Isabelle Roy se défend contre le violeur en série qui était venu l’agresser chez elle et elle l’abat avec son arme de service.

Pour ceux qui se posent la question, la pièce musicale qui joue lorsque Yanick Dubeau efface les traces de son crime, c'est Hallelujah de Leonard Cohen, interprété par Rufus Wainwright.

Voyez ou revoyez la grande finale de la saison et armez-vous de patience jusqu’en janvier pour connaître de nouvelles intrigues écrites par Luc Dionne! On vous promet que les épisodes au retour des Fêtes seront aussi intenses que la finale de ce soir.

La page Facebook de District 31