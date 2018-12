Les histoires familiales selon Les 7 doigts de la main

La vie de nos ancêtres

Gypsy Snider, l’une des membres des 7 doigts de la main, a raconté au journal Le Monde la genèse de cette aventure :

« L’idée de cette production m’est venue lors d’un séjour dans la ferme familiale du Massachusetts. Cette propriété est dans ma famille depuis quatre générations. J’étendais du linge à l’extérieur. J’ai ressenti la grande solitude de n’avoir personne autour, sur des kilomètres. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où j’avais eu ce sentiment. J’ai alors pensé à toutes les femmes de ma famille qui ont fait les mêmes gestes au même endroit et je me suis sentie moins seule. Regarder vers le passé semblait me donner des forces pour le futur. »

Dès le début du spectacle, chacun des huit artistes prend la parole pour raconter des bribes d’histoire de leurs ancêtres. Ce procédé scénique nous donne envie de connaître la suite de ces histoires si communes et uniques à la fois : on y trouve des gens d’ailleurs, des relations amoureuses et des rébellions.

La poésie de la vie quotidienne

Le collectif utilise plusieurs langages dans ce spectacle : les arts du cirque (acrobaties aériennes, jonglerie, mât chinois), la danse, la musique et le jeu théâtral. Le tout se déroule selon la trame scénaristique d’une vie quotidienne, sans début ni fin, qui se joue à travers des murs, des portes et des fenêtres. Le décor mobile nous fait comprendre l’envers de chacune des vies.

Être proche du public

Gypsy Snider, l’idéatrice de cette création, dans une entrevue avec La fabrique culturelle, a raconté qu’elle tient à ce que le public se voit dans les personnages. Habituellement, dans les arts du cirque, on assiste à des numéros de gens surhumains. Ici, même si chaque mouvement peut subjuguer le spectateur, on reste proche du personnage, par les vêtements, le décor, l’histoire… Ce processus d’identification efficace vient nous toucher en plein cœur.

Réversible

Vendredi 21 décembre à 21 h

Sur ICI Télé